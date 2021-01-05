Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'da okullar ders başı yapacak mı? /05 Ocak 2021 14:33

Almanya'da okullar ders başı yapacak mı?

Almanya’da 16 Aralık’tan beri eğitime ara verilen okullarda yeniden derslere nasıl başlanacağı henüz netlik kazanmadı. Vaka sayılarının yüksek olması nedeniyle okulların 11 Ocak’ta ders başı yapması da çok zor görünüyor.

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Almanya'da vaka sayısına göre kararlaştırılacak olan yüz yüze eğitime üç kademe olarak başlanması planlanıyor. İlk aşamada ilkokul öğrencilerinin yüz yüze ders yapması görüşü ağır basıyor. Üst sınıflar ise öncelikle uzaktan eğitim alacaklar. İkinci aşamada ise 7 ve daha üst sınıflar iki ayrı gruba ayrılarak yani kademeli olarak derslerine devam edecek. Üçüncü aşamada ise tüm öğrenciler düzenli olarak sınıflarda derslere başlayacaklar. Ancak eğitimin takvimi tam olarak netleşmedi. Okulların yeniden ders başı yapma takvimi Başbakan Angela Merkel ve 16 eyaletin hükümet başkanlarının kapanmayla ilgili alacağı kararlara bağlı olarak uygulanacak.
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