Almanya'da seçim anketlerine göre Yeşiller zirveyi zorluyor

Almanya'da eylül ayında, Başbakan Angela Merkel'in siyaseti bırakmasının gölgesinde yapılacak genel seçimler öncesinde son anketler, Yeşiller partisine seçmen desteğinin istikrarlı bir şekilde arttığını ortaya koyuyor. Son anket sonuçlarının ortalamasına göre, 26 Mayıs itibarıyla Yeşiller 2017 seçimlerine göre oylarını yüzde 15'in üzerinde artırdı. İktidardaki Hırıstiyan Birlik partilerine (CDU/CSU) seçmen desteği ise 7,4 puan azaldı.





1 PUAN ÖNE GEÇTİLER

Deutsche Welle Türkçe'nin aktardığına göre, farklı şirketlerce yapılan anketlerde zaman zaman farklılıklar gözlense de Yeşiller partisi mevcut iktidarı oluşturan CDU/CSU ile başabaş bir performans sergiliyor. Forsa Enstitüsü adlı araştırma şirketinin bugün açıkladığı verilere göre, Yeşiller yüzde 25 oy oranına ulaştı. CDU/CSU yüzde 24 ile geçen haftaki oy oranını korudu. İktidar ortağı Sosyal Demokratlar ise bu hafta bir puan kaybederek yüzde 14'lük seçmen desteği buldu.





BAŞBAKANLIK SORUSUNDA DA BAERBOCK BİRİNCİ ÇIKTI

2004 kişiyle yapılan araştırmada seçmene "Başbakanı doğrudan seçme imkânınız olsa kimi seçersiniz?" sorusu da yöneltildi. Buna göre, Yeşiller Partisi Genel Başkanı Annalena Baerbock yüzde 28 ile en yüksek oyu alan isim oldu. Baerbock'u yüzde 18'lik destekle Hristiyan Birlik Partileri'nin Başbakan adayı Armin Laschet ve yüzde 14 ile SPD'nin adayı Olaf Scholz izliyor. Ankete katılanların yüzde 40'ı ise bu isimlerden hiçbirine oy vermeyeceklerini belirtti.









SAKSONYA'DA GÖÇMEN KARŞITI AfD ÖNDE

Saksonya eyaletinde ise son kamoyu araştırmaları mevcut hükümetin yerini koruyamayacağını ortaya koydu. Insa şirketinin bin kişi üzerinde yaptığı araştırmaya göre, Saksonya eyaletinde iktidardaki Hristiyan Demokrat Birlik (CDU), Yeşiller ve Sosyal Demokratlar'dan oluşan hükümetin toplam oyu yüzde 43'te kalırken, sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) tek başına yüzde 26 ile eyalette en güçlü parti oldu. Ankette CDU'ya destek yüzde 24, SPD'ye yüzde 6 ve Yeşiller'e de yüzde 13 olarak belirlendi.