'Sedat Peker'le kardeş' Yeni Akit, muhalefeti Peker'e bel bağlamakla suçladı

Daha önce organize suç örgütü kurmaktan hüküm giyen Sedat Peker'in "Yazı İşleri Müdürü'nü kardeşim gibi severim, o da beni ağabey gibi sever" dediği Yeni Akit, muhalefet partilerini Peker'e bel bağlamakla suçladığı bir haber yayımladı.





Yeni Akit'in haberinde "Seçimlerden ümidi kesen muhalefet, umudunu organize suç örgütü lideri Sedat Peker'e bel bağladı. Başta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere muhalefet, Peker'in devlet büyükleri aleyhindeki iddialarını partilerinin grup toplantılarında dile getirirken; Sedat Peker'in Twitter'da takipçi sayısı 1 milyonu aştı" ifadeleri yer aldı.





AKİT, 2015 YILINDA PEKER'E "İŞ DÜNYASININ ÖNEMLİ İSMİ" DİYORDU

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, dün Artı TV’de katıldığı programda, 6 Haziran 2015 tarihinde Yeni Akit Gazetesi Haber Müdürü Murat Alan’ın Sedat Peker’le yaptığı röportajın kupürünü gösterdi.





Tanal'ın aktardığı röportajda Akit, Sedat Peker'i "İş dünyasının önemli isimlerinden, milliyetçi-muhafazakar kimliği ile tanınan ‘Reis’" diye tanıtıyordu.





7 Haziran seçimleri öncesi yapılan röportajda Peker, seçimin "Hilal ile Haç'ın mücadelesi haline dönüştüğünü" savunarak "Böyle bir mücadelede hem benim hem beni seven kardeşlerimin hem de milletimizin duracağı yer zaten bellidir. Milletimiz oyunu verirken iyi düşünsün" diyordu.





PEKER, "YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ BENİ AĞABEY GİBİ SEVER" DEMİŞTİ

Sedat Peker, yayımladığı serinin ilk videosunda "Akit'ten Ulusal Gazete'ye kadar yazı işleri müdürlerini kardeşim gibi (sevdiğim), onların da beni abi gibi sevdiği basın organlarında bile 'suç örgütü' diye yazdırabilecek güç ancak Pelikancıların oluşturmuş olduğu bu gruba ait" ifadelerini kullanmıştı.