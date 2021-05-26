Samanyolu Haber /Spor / Galatasaray'da seçim tarihi belli oldu /26 Mayıs 2021 16:53

Galatasaray'da seçim tarihi belli oldu

Galatasaray, divan kurulu başkanlık seçiminin 18 Haziran Cuma günü 10.00-15.00 arası Galatasaray Lisesi'nde yapılacağını açıkladı.

Galatasaray'da seçim tarihi belli oldu

Galatasaray Kulübü, Divan Kurulu Başkanlık seçiminin 18 Haziran Cuma günü 10.00-15.00 arası Galatasaray Lisesi'nde yapılacağını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada "29 Nisan 2021 tarihinde yapılacagˆı duyurulan Divan Kurulu Bas¸kanlık Seçimini, genis¸ katılımlı Genel Kurul niteligˆi tas¸ıdıgˆından T.C. I·çis¸leri Bakanlıgˆının ilgili genelgesi uyarınca ileri bir tarihe ertelemis¸ ve seçim tarihini bilahare açıklayacagˆımızı duyurmus¸tuk. Yeni dönem (2021-2024) Divan Kurulu Bas¸kanlık Seçimi, yetkili mercilerin izin vermesi s¸artıyla, 18 Haziran 2021 Cuma günü 10.00 -15.00 saatleri arasında Galatasaray Lisesi’nde yapılacaktır" denildi.
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