Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'da "sığınmacılar çalışsın" önerisi /28 Şubat 2024 18:51

Almanya'da "sığınmacılar çalışsın" önerisi

Sığınmacılara sağlanan "koşulsuz yardımları" eleştiren Alman İlçeler Birliği Başkanı, ülkede uzun süre kalanların çalışması gerektiğini söyledi.

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Alman İlçeler Birliği, ülkedeki tüm iltica başvurucularına çalışma zorunluluğu getirilmesi çağrısında bulundu. Birlik Başkanı Reinhard Sager, devletten alınan finansal desteğin "koşulsuz olmaması" gerektiğini savunarak, "Almanya'da uzun süre kalan biri bir iş edinmeli" diye konuştu. Bild gazetesine konuşan Sager, "toplumun beklentisinin bu yönde olduğunu; birçok sığınmacının kendisinin de bunu istediğini" öne sürdü. Sager, Federal Hükümet'e iltica başvurusu sahiplerine yönelik sosyal yardımlara ilişkin yasada bu yönde bir değişiklik yapma çağrısında bulundu.

Gastronomideki çalışan ihtiyacını örnek gösteren İlçeler Birliği Başkanı, sığınmacılara gelecekte yalnızca gönüllü işlerde değil, özel firmalarda da çalışma izni sağlanması gerektiğini savundu. "Bu işin topluma katma değerinden çok verilen mesaj önemli" diyen Sager, "Ancak parkı süpürmekten daha fazlasına olanak verilmeli. Uzun vadede bu, bir meşguliyet terapisinden fazlası değil" diye konuştu.

"Güvenli ülkeler"den gelenlere çalışma izni yok
DW Türkçe'nin haberine göre Alman istihdam piyasası ülkeye yeni gelen sığınmacılar için hayli sınırlı. Mevcut yasal düzenleme, genel olarak sığınmacıların ülkeye gelişlerinden ancak üç ay sonra çalışmalarına olanak sağlıyor. Bir kabul merkezinde kalmak zorunda olan ve 18 yaşından küçük çocuğu bulunmayanlar için bu süre dokuz aya kadar çıkıyor. Reşit olmayan çocuğu olanlar için ve müsamaha gösterilen statüsündeki başvuru sahipleri ise altı ay sona çalışabiliyor.

"Güvenli menşe ülke" kabul edilen ülkelerden gelen ve 2015 Ağustos'undan sonra iltica başvurusunda bulunmuş olanların ise genel olarak istihdam piyasasına erişimi bulunmuyor.
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