Dikkat: Almanya'dan Schengen vizesi alma sistemi değişiyor

Almanya'nın Türkiye dış temsilciliklerinin yaptığı açıklamaya göre 18 Mart'tan itibaren randevu sisteminde değişikliğe gidilecek.







İşte ayrıntılar...





Almanya'nın Türkiye'deki dış temsilciliklerince yapılan açıklamada 18 Mart'tan itibaren randevu sisteminde değişiklik yapılacağı bilgisi verildi.







Yapılan açıklamaya göre randevu süreci bundan sonra iki adımda işlenecek. Patronlar Dünyası’nın haberine göre; iki aşamalı randevu sürecinin ilk aşamasında başvuru sahiplerinin randevu bekleme listesine kaydolmaları ve buna dair mail almaları gerekli.





'İlk aşamada, başvuru sahipleri randevu bekleme listesine kaydolmaları ve buna dair e-postayla almaları gerekiyor.'





İkinci aşamada ise vize başvurularının harici hizmet sağlayıcı aracılığıyla iletilmesi için gerekli olan tarih bildirimini alacakları belirtildi.







‘İkinci aşamada ise, vize başvurusunun harici hizmet sağlayıcı iDATA aracılığıyla iletilmesi için gerekli olan tarih bildirimini alırlar. Randevular, yalnızca randevu kayıtlarının kronolojik sırasına göre tahsis edilir. Bundan böyle, müsait randevu bulabilmek için uzun zaman alan aramalara artık gerek kalmayacak. Bu yeni kayıt seçeneği 1 Mart 2024’ten itibaren yürürlüğe girecektir.'





Yapılan açıklamada Schengen vizesi için randevu alırken dikkat edilmesi gereken koşullar ise şu şekilde belirtildi:







'18 Mart 2024 tarihinden itibaren atamalar yalnızca Almanya’nın Türkiye’deki dış temsilciliklerinin internet sitesinde yer alan randevu sistemi üzerinden yapılacaktır.





Lütfen başvuru hakkında önceden bilgi alınız: başvuru formu, sunulacak belgeler, randevu takvimi vb. web sitesinde. EURO 2024 ile ilgili Schengen vizesine başvurmak için ayrı bilgi formları bulunmaktadır.





Vize başvurusu için randevular, harici hizmet sağlayıcısı iDATA’nın başvuru için randevu bekleme listesindeki kayıtlarının kronolojik sırasına göre atanır.





Randevu kaydı her zaman ücretsizdir ancak vize başvurusunun yapılması amacıyla randevunun onaylanması için 1.000,00 TL tutarında (hizmet ücretinin bir bölümü olarak) bir ön ödeme yapılması gerekmektedir. Randevu almak için bir acente veya aracı şirkete başvurmanız gerekmemektedir.'