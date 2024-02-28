Fransa 3 bin euro maaşla tarım işçisi arıyor; Türkiye'den gideceklere de kapı açık

Yüksek giderleri protesto eden çiftçiler Fransa başta olmak üzere Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde adeta ayağa kalktı. Bunun yarattığı etkilerin önüne geçmek için Fransa gibi ülkeler mevsimlik tarım işçilerine yönelik yeni adımlar atmaya karar verdi.







'FRANSA'YA GELMELERİNİ KOLAYLAŞTIRMAYI PLANLIYORUZ'

Avrupa'da ucuz iş gücünden şikayet eden işçiler, artık kazanamadıklarını belirterek tarım faaliyetlerinde çalıştıracak işçi bulamadıklarını belirtiyor. Örneğin Fransa domates üreten bir ülke olmasına rağmen Türkiye'den de domates ithal ediyor. Şimdi de mevsimlik işçi almak için harekete geçiyor. Türkiye'nin de dahil olduğu proje kapsamında mevsimlik tarım işçilerine ayda 3 bin avro maaş (101.361 Türk Lirası) verilmesi planlanıyor.





Now'da yer alan habere göre, Fransız Ulusal Meclisi Milletvekili Mohamed Laqhila, açıklamasında projenin detaylarını anlattı. Laqhila, "Onların Fransa'ya gelmesini kolaylaştırmak için mevsimlik sözleşmeler yapmayı planlıyoruz" diye konuştu.