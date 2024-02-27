Samanyolu Haber /Gündem / Almanya'daki iş gücü açığı , ekonomik büyümenin en önemli engel /27 Şubat 2024 10:54

Almanya'daki iş gücü açığı , ekonomik büyümenin en önemli engel

Almanya Çalışma Bakanı Hubertus Heil ülkedeki iş gücü açığının ekonomik büyümenin önündeki başlıca engel haline gelebileceğini söyledi.

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Almanya Çalışma Bakanlığının dernekler, şirketler ve meslek eğitim merkezlerinin katılımıyla düzenlediği bir günlük Kalifiye İş Gücü Kongresi bugün Berlin'de yapılıyor.

Almanya Çalışma Bakanı Hubertus Heil kongrede yaptığı konuşmada ülkedeki iş gücü açığının ekonomik büyümenin önündeki başlıca engel haline gelebileceğini söyledi. Almanya'da 46 milyon çalışan bulunduğunu ve bu sayının şimdiye kadar kaydedilen en yüksek sayı olduğuna dikkat çeken Heil "Bu, zaten çalışkan bir ülke" diye konuştu. Ancak demografik dönüşüm nedeniyle 2035 yılına kadar 7 milyon işçinin yerine yenilerinin konması gerektiğine dikkat çeken Bakan Heil bu boşluğu kapatmada meslek eğitiminin rol oynadığını belirtti. Heil, Almanya'da 20 ila 29 yaşında yaklaşık 1 milyon 600 bin kişinin mesleki ilk eğitime sahip olmadığını ifade etti. Heil her gence iş hayatına atılma fırsatının sağlanması gerektiğini söyledi.

Almanya Çalışma Bakanı Heil kongre öncesinde ARD televizyonuna yaptığı açıklamada da işletmelerden yurt dışından kalifiye iş gücünü ülkeye çekmelerini istedi. Bakan Heil "İş gücü güvencesini sağlamalıyız zira iş gücü güvencesi refah güvencesi demek" diye konuştu. Heil, Almanya'nın büyük bir potansiyeli olduğunu ancak bunun devletle iş dünyasının iş birliği yapması halinde söz konusu olabileceğini belirtti.

Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck de kongrede yaptığı konuşmada "Ellere ve kafalara ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı. İş gücü eksikliğinin ekonominin büyüme beklentilerini düşürdüğünü ifade eden Habeck karşılaşılacak engelleri bertaraf etmek gerektiğini belirtti.

Eğitim Bakanı Bettina Stark-Watzinger ise meslek eğitiminin önemini vurgulayarak meslek eğitiminin iş hayatına başlamada bir "anahtar" niteleği taşıdığını kaydetti. Her yıl 45 bin gencin okulu bitirmeden bıraktığını söyleyen Stark-Watzinger hükümetin 4 bin okulu desteklemek için bir program başlattığına değindi.
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