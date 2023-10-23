Samanyolu Haber /Gündem / Almanya'daki kamu yayıncısı ZDF'ye bomba ihbarı: Binalar boşaltıldı /23 Ekim 2023 13:30

Almanya'daki kamu yayıncısı ZDF'ye bomba ihbarı: Binalar boşaltıldı

Almanya'daki kamu yayıncısı ZDF'ye bomba ihbarı: Binalar boşaltıldı

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Alman kamu yayıncısı ZDF, bu sabah bir bomba ihbarı aldı. Bu nedenle yayın şirketine ait pek çok bina bomba tehdidi üzerine boşaltıldı.

Kamu yayıncısı Almanya İkinci Televizyonu (ZDF), alınan bomba tehdidi üzerine Mainz kentindeki binasını tahliye etti.

Gazete Duvar'ın aktardığına göre, bomba ihbarının polise yerel saatle 08.20 sıralarında iletildiği bilgisi paylaşıldı.

Kentin Lerchenberg bölgesinde yer alan ZDF ofisindeki çalışanların ve bölgede yaşayanların güvenliği için pek çok bina da tahliye edildi.
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