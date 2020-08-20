Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'daki koronavirüs salgınında 'tatil' patlaması /20 Ağustos 2020 23:25

Almanya'daki koronavirüs salgınında 'tatil' patlaması

Tatilden dönenler Almanya'da koronavirüs vakalarında yeniden artışa neden oldu. Ülkede 26 Nisan'dan bu yana en yüksek günlük vaka artışının tespit edildiği belirtildi.

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Almanya’da son 24 saatte görülen bin 707 yeni koronavirüs vakası,  26 Nisan’dan bu yana görülen en yüksek günlük artış oldu.

Avrupa ülkelerinin genelinde vaka sayıları yükseliyor ve ikinci dalga endişeleri artıyor. Almanya’da Nisan ayından bu yana en fazla yeni vaka tespit edildi.

Almanya’daki artışın ülke dışına tatile gidenlerin dönüşünün yanı sıra, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulmamasından kaynaklandığı belirtildi.

TOPLAM VAKA 250’İ AŞTI

Ülkede son 24 saatte tespit edilen koronavirüs vaka sayısı bin 700’ü geçti. Bu rakam, 26 Nisan’dan bu yana görülen en yüksek sayı. Almanya’da toplam vaka sayısı ise 250 bini aşmış durumda. Bugüne kadar 9 bini aşkın kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

AVRUPA GENELİNDE YÜKSELİŞTE

Salgın Avrupa genelinde artmaya devam ediyor. Fransa’da günlük vaka sayısı 3 bin 776 olarak kaydedildi, bu vakalardan 399’unun aktif vakalar olduğu belirtildi. Güney şehri Nice’in her bölgesinde maske takmak zorunlu oldu.

İspanya’da günlük yeni vaka sayısı 3 bin 715’e yükseldi. Almanya gibi İspanya’da da Nisan’dan bu yana kayda geçen en yüksek vaka sayıları görülüyor. El Pais gazetesi yeni vakaların çoğunun bakımevlerinden çıktığını yazdı.

İtalya’da da artış var. Günlük yeni vaka sayısı 642 oldu. Bu sayı diğer Avrupa ülkelerine kıyasla daha az olsa da ülkede Mayıs ayında kaydedilen verilerden daha yüksek.
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