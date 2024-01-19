Almanya'dan 'hasta adam' iddialarına cevap: 'Avrupa'nın hasta değil yorgun adamıyız'

Almanya Federal Maliye Bakanı ve liberal Hür Demokrat Parti (FDP) Genel Başkanı Christian Lindner, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) konuşma yaptı. WEF'te düzenlenen bir panelde katılımcılara hitap eden Lindner, Almanya'nın Avrupa'nın 'hasta adamı' olduğu yönündeki açıklamalara da değindi.







Reuters'ın haberine göre, Almanya'nın Avrupa'nın 'hasta adamı' olmadığı söyleyen Lindner, ülkesinin 'iyi bir bardak kahveye ihtiyacı olan yorgun bir adam' olduğunu savundu. Lindner'e göre, bu 'kahve' ise ülkede yapılacak yapısal reformlar anlamına geliyor. Almanya'nın yıllardır devam eden krizin ardından 'yorgun' olduğunu söyleyen Maliye Bakanı, düşük gelen büyüme beklentilerinin 'muhtemelen bir uyandırma çağrısı' olduğunu belirtti.





ÖNCÜ VERİLER AÇIKLANDI: YURT İÇİ HASILA 2023'TE YÜZDE 0,3 GERİLEDİ

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), 15 Ocak'ta, Almanya ekonomisinin 2023 yılı büyüme öncü verilerini açıklamıştı. Verilere göre, Almanya'da mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH), geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 0,3 geriledi. Küçülme oranı piyasa beklentileriyle uyumlu seviyede gerçekleşti.







Avrupa'nın en büyük ekonomisine sahip Almanya, 2022 yılında ise yüzde 1,3 düzeyinde büyümüştü. Almanya ekonomisi, 2023'ün son çeyreğinde de bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,3 küçüldü. Destatis Başkanı Ruth Brand, konuya ilişkin açıklamasında, "Almanya'da genel ekonomik gelişme, çok sayıda krizin damgasını vurduğu 2023 yılında sekteye uğradı" ifadesini kullandı. Fiyat seviyesinin yüksek seyretmesinin ekonomik büyümeyi sınırladığına işaret eden Brand, artan faiz oranları ile zayıf iç ve dış talep nedeniyle oluşan olumsuz finansman koşullarının da ekonomiyi olumsuz etkilediğini belirtti.





Brand, Almanya ekonomisinin Covid-19 salgınının başladığı 2020 yılında yaşanan keskin ekonomik durgunluğun ardından girdiği toparlanma sürecini 2023 yılında devam ettiremediğine dikkat çekti.