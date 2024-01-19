Samanyolu Haber /Gündem / AKP'nin Mansur Yavaş anketinden ne çıktı? /19 Ocak 2024 14:56

AKP'nin Mansur Yavaş anketinden ne çıktı?

AKP Ankara'da Mansur Yavaş'ın karşısına Turgut Altınok'u çıkardı. Gazeteci Deniz Zeyrek, katıldığı bir televizyon programında AKP'nin Ankara'da yaptırdığı anketin sonuçlarını anlattı. Zeyrek, 16 bin kişiye "Oy verir misiniz?" diye sorulduğunu ifade etti.

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Gazeteci Deniz Zeyrek katıldığı televizyon programında Mansur Yavaş'la ilgili kulis bilgisi aktardı. Zeyrek ”AK Parti’de yapılmış bir anket var. 16 bin kişiye sorulmuş. Mansur Yavaş’tan memnuniyet oranı yüzde 64, ‘Oy verir misiniz?’ sorusuna ‘evet’ diyenler ise %55 civarında” dedi.

Deniz Zeyrek Fox Tv'de katıldığı programda AKP içerisinde yapılmış bir anketin olduğunu belirterek 16 bin kişinin katıldığı ankette Mansur Yavaş‘tan memnuniyet oranının yüzde 64 olduğunu, ‘Oy verir misiniz?’ sorusuna yanıt verenlerin ‘evet’ cevabı oranının ise yüzde 55 civarında olduğunu aktardı.

”AKP’de yapılmış bir ankete göre Ankara’da Mansur Yavaş’tan memnuniyet yüzde 64, ‘Oy verir misiniz?’ sorusuna ‘evet’ oranı ise yüzde 55 civarında.

Hafta sonu Ankara’nın köylerini dolaşıyorum; orada görüyoruz ki insanlara destek veriyorlar, kartlarına ek parası yükleniyor, mazot ücreti gibi bir sürü hizmet var. Şimdi emekliler geçinemiyorlar Ankara’da 5 bin lira civarında bugüne kadar emeklilere destek ücreti ödendi.”
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