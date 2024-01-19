Samanyolu Haber /Gündem / Cumhur İttifakı, Yeniden Refah Partisi'nin adayına randevu vermedi /19 Ocak 2024 13:42

Cumhur İttifakı, Yeniden Refah Partisi'nin adayına randevu vermedi

Siyasi partilere ziyarette bulunan Yeniden Refah Partisi'nin Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Doğan Aydal, Cumhur İttifakı partilerinin kendisine randevu vermediğini açıkladı.

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Yeniden Refah Partisi'nin (YRP) Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve YRP Genel Başkanvekili Prof. Dr. Doğan Aydal, yerel seçimler öncesi bazı siyasi partilere nezaket ziyaretleri düzenlendi. Aydal; AKP, MHP ve BBP'nin kendisine randevu vermediğini ve bu nedenle görüşemediklerini ifade etti.  

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Aydal, randevu talebine olumlu yanıt veren ve kendisiyle görüşen Saadet Partisi, DEVA Partisi ve CHP Kocaeli il başkanlarına teşekkür etti.

Paylaşımının en altına not düşen Aydal, "AKP, MHP ve BBP Randevu vermediklerinden görüşülmemiştir" yazdı. 


AKP'Yİ ELEŞTİRMİŞ, KANAL İSTANBUL'A KARŞI ÇIKMIŞTI

Geçen hafta Halk TV canlı yayınında konuşan Doğan Aydal’ın AKP’ye yönelttiği eleştiriler gündem olmuştu.

AKP'nin aday bulmakta zorlandığını vurgulayan Aydal, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için “Karşı tarafın savunduğu gibi gavur biri değil" derken 'Kanal İstanbul' projesine karşı çıkmış ve Cumhur İttifakı'nın adayını da eleştirerek “Bu sebep bile Murat Kurum'un İBB Başkanı olmaması için yeterlidir” demişti. 

"AKP'Lİ SİYASETÇİLER BİZE LÜTUF VERİLMİŞ GİBİ KONUŞUYOR"

Seçimlerden kısa süre sonra yine bir Halk TV yayınında AKP'li siyasetçileri eleştiren Aydal, şunları söylemişti:

"Kimse kalkıp da AKP lütfuyla girdik gibi bir algı yapmasın. Ancak AKP'li siyasetçiler de sanki bize bir lütuf verilmiş gibi konuşuluyor. Biz olmasaydık sayın cumhurbaşkanı da bugün cumhurbaşkanı değildi. Mevcuttan yüzde 3 çıkartın cumhurbaşkanı şu an cumhurbaşkanı değildi."
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