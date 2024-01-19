Cumhur İttifakı, Yeniden Refah Partisi'nin adayına randevu vermedi

Yeniden Refah Partisi'nin (YRP) Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve YRP Genel Başkanvekili Prof. Dr. Doğan Aydal, yerel seçimler öncesi bazı siyasi partilere nezaket ziyaretleri düzenlendi. Aydal; AKP, MHP ve BBP'nin kendisine randevu vermediğini ve bu nedenle görüşemediklerini ifade etti.





Sosyal medya hesabından açıklama yapan Aydal, randevu talebine olumlu yanıt veren ve kendisiyle görüşen Saadet Partisi, DEVA Partisi ve CHP Kocaeli il başkanlarına teşekkür etti.





Paylaşımının en altına not düşen Aydal, "AKP, MHP ve BBP Randevu vermediklerinden görüşülmemiştir" yazdı.







