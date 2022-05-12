Almanya'dan PKK'nın 30 yıllık yasağına devam kararı

Alman hükümeti, ülkede 1993 yılından bu yana yasaklı olan PKK'nın yasağın kaldırılmasıyla ilgili başvurusuna olumsuz yanıt verdi.







İçişleri Bakanlığı sözcüsü, Kürdistan İşçi Partisinin (PKK) Almanya'da "yabancı aşırılıkçı ve terörist örgüt" olarak sınıflandırıldığını ve bu niteliklerin Alman mahkemelerinin çeşitli kararlarıyla teyit edildiğini hatırlattı. Sözcü, İçişleri Bakanlığının şu an bu sınıflandırmada bir değişiklik yapmak için herhangi bir neden görmediğini kaydetti.





PKK, yasağın uygulamaya konduğu 1993 yılından bu yana koşulların değiştiğini, örgütün artık Almanya'da suç işlemediğini ve dolayısıyla iç güvenlik için bir tehdit oluşturmadığını savunarak yasağın dayanağının kalmadığını öne sürmüştü.