Almanya'dan selefi harekete eşzamanlı baskın ve yasaklama

İçişleri Bakanlığı, uluslararası alanda terör örgütlerini finanse ettiği şüphesiyle derneği yasakladığını açıkladı. Toplanan bağış paralarından özellikle El Nusra, Hayat Tahrir ve El-Şabab gibi selefi örgütlere aktarıldığı iddia ediliyor. Ancak dernek suçlamaları reddediyor. Derneğin kurucusu Joel K., bir gazeteye verdiği demeçte, bağışların ülke yönetimlerinin onayı olmadan verilmediğini belirtirken, aşırı görüşleri, radikalizmi ve şiddeti kesinlikle reddettiklerini kaydetti.





Derneğin yasaklanmasıyla birlikte eş zamanlı yapılan baskın ve aramaların merkezini Kuzey Ren Vestfalya eyaleti oluşturdu. Ansaar, 2012 yılında kuruldu ve 50 ülkede aktif olarak faaliyet gösteriyor. Dernek Almanya’da bağış toplamanın dışında cami ve Kur’an kurslarını da yönetiyor. Derneğin son olarak geçen hafta YouTube kanalında Suriye’deki bir proje için açık artırma usulüyle bağış topladığı belirtildi.





Derneğin kendi verilerine göre Türkiye'de de faaliyetleri var ve Küçükçekmece'de de şubesi bulunuyor.

