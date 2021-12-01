Almanya'dan tarihi karar: İlk kez bir IŞİD üyesi Ezidi Soykırımı'ndan müebbet aldı

Almanya'da Taha el Cumali isimli bir IŞİD üyesi, Ezidi Soykırımı'ndan suçlu bulunarak müebbet hapse mahkum edildi. Bu kararla, tarihte ilk kez bir IŞİD üyesi Ezidi Soykırımı'ndan hüküm giymiş oldu.







KARAR OKUNURKEN BAYILDI





Frankfurt'ta görülen davada, beş Ezidi bir kız çocuğunu öldürmekten yargılanan Irak vatandaşı Cumali, soykırım, insanlığa karşı suç, savaş suçu ve insan kaçakçılığı suçundan hüküm giydi. Duruşma sırasında yüzünü kapatmaya çalışan IŞİD üyesi, karar okunurken bayıldı.







YUNANİSTAN'DA YAKALANMIŞTI





29 yaşındaki Cumali'nin IŞİD'e 2013'te katıldığı ve Irak'ın yanı sıra IŞİD'in Suriye'deki 'başkenti' olarak gördüğü Rakka'da çeşitli roller üstlendiği belirtiliyor. Cumali 2019 yılında Yunanistan'da yakalanmış ve yargılanmak üzere Almanya'ya sınırdışı edilmişti.





"ÇOCUĞU SUSUZLUKTAN ÖLDÜRDÜ"





Savcılığın aktardığına göre Cumali, ölen Ezidi çocuk ile annesi Nora'yı mayıs veya haziran 2015'te 'köle olarak satın alıp' Irak'ın Felluce kentine götürdü. Anne ile çocuk Eylül 2015'e kadar çeşitli işkencelere maruz bırakıldı. Savcılık, annenin 50 derece sıcağa rağmen dışarıda tutularak ağır yanıklar geçirdiğini, çocuğun da yakıcı sıcakta bir pencereye bağlanarak susuzluktan öldüğünü aktardı.





"NİYETİ EZİDİLERİ YOK ETMEKTİ"





Savcılık makamı Cumali'nin çocuğu Ezidi olduğu için öldürdüğünü ve Ezidileri 'yok etmek' istediğini vurguladı. Cumali'nin avukatlarıysa dava boyunca suçlamaları reddetti. Almanya'nın ceza yasasına göre, 'ulusal, ırksal, dini veya etnik bir grubu tamamen veya kısmen yok etme niyetiyle' bir kişiye zarar vermek veya ölümüne yol açmak soykırım suçu sayılıyor.





EŞİNE DE 10 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ





Cumali'nin Alman olan eşi Jennifer Wenisch de geçtiğimiz ay, Ezidi çocuğu kırtarmak için hiçbir şey yapmadığı gerekçesiyle 10 yıl hapse mahkum edilmişti.





IŞİD'in Ağustos 2014'te Irak'taki ilerlemesi sırasında birçok güvenlik gücünün bölgeden çekilmesi ve Musul'u kontrol altına alması sonucunda, Şengal'deki Ezidiler savunmasız bir şekilde örgütle karşı karşıya kalmıştı. IŞİD militanları bu tarihte Şengal'deki köylere saldırmış, 6 binden fazla Ezidi'yi esir almıştı. Örgüt çoğu erkek binlerce kişiyi kurşuna dizmiş; binlerce kişi Şengal Dağı'na ve Türkiye sınırına kaçmıştı. Ezidiler, 3 Ağustos 2014'teki saldırıyı '73’üncü ferman' olarak anarken, Birleşmiş Milletler 2016'da yaşananları 'soykırım' olarak adlandırdı. Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin parlamentosu da 3 Ağustos’u 'Ezidi Soykırımı Günü' olarak ilan etmişti.