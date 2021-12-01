Twitter'dan 'fotoğraf ve video' kararı

Twitter, kişilerin isim vb. bilgilerini onların izni olmadan paylaşmayı yasaklayan özel bilgi politikasını güncelledi. Politika gereğince izinsiz bir şekilde paylaştığınız lokasyon bilgisi, adresi, kimlik belgeleri ve kamuoyuna açık olmayan her türlü kişisel veri, Twitter topluluk kurallarının ihlali olarak nitelendiriliyor. Sahibi tarafından Twitter’a şikayet edilirse kaldırılıyor.
Paylaşılan bilgi nedeniyle kişilere fiziksel zarar gelmesini engellemek amacıyla bunu yaptığını belirten Twitter, politikayı genişletti. Artık özel kişilere ait fotoğrafları ve videoları da Twitter’da izinsiz yayınlamak yasaklandı. Şirket konuyla ilgili açıklamasında, bu tarz işlemlere platformda izin vermeyeceklerini belirtti.
Shiftdelete'de yer alan habere göre; Twitter, resmi hesabından yayınladığı duyuruda, “Görüntüleri paylaşmak, insanların Twitter’daki deneyimlerinin önemli bir parçasıdır. İnsanlar, bir fotoğrafın herkese açık olarak paylaşılıp paylaşılmayacağını belirleme konusunda bir seçeneğe sahip olmalıdır.” ifadelerini kullandı. Bu kapsamda mevcut politikasını genişlettiğini belirterek şunları ekledi:
Bugünden itibaren, özel kişilerin resim veya videoları gibi özel medyaların rızaları olmadan paylaşılmasına izin vermeyeceğiz. Başkalarını tehdit etmek veya bunu yapmaya teşvik etmek gibi, kişilerin özel bilgilerinin yayınlanması da politika kapsamında yasaktır.
Twitter, tasvir edilen kişi veya yetkili bir temsilcisinin özel görsellerinin veya videolarının izinsiz paylaşıldığına dair şikayet aldığında bunu kaldıracağını söyledi. İstisnai olarak; politikanın, medya ve beraberindeki tweet metninin kamu yararına paylaşıldığı veya kamu söylemine değer kattığı durumlarda, tanınmış kişilerin yer aldığı medya için geçerli olmadığını belirtti.
Ancak kamuya açık kişiler veya kamuya açık sohbetlerin parçası olan kişilerin özel görüntüleri taciz etmek, korkutmak gibi kötü niyetler ile paylaşılıyorsa yine kaldıracağını açıklayan Twitter, politika kapsamında yasaklanan medya içeriklerini şöyle sıraladı:
• Sokak adresleri, GPS koordinatları veya özel kabul edilen konumlarla ilgili diğer tanımlayıcı bilgiler dahil olmak üzere ev adresi veya fiziksel konum bilgileri.
• Devlet tarafından verilen kimlikler ve sosyal güvenlik veya diğer ulusal kimlik numaraları dahil olmak üzere kimlik belgeleri.
• Halka açık olmayan kişisel telefon numaraları veya e-posta adresleri dahil iletişim bilgileri.
• Banka hesabı ve kredi kartı detayları dahil finansal hesap bilgileri.
• Biyometrik veriler veya tıbbi kayıtlar dahil olmak üzere diğer özel bilgiler.