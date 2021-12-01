Twitter'dan 'fotoğraf ve video' kararı

Twitter, kişilerin isim vb. bilgilerini onların izni olmadan paylaşmayı yasaklayan özel bilgi politikasını güncelledi. Politika gereğince izinsiz bir şekilde paylaştığınız lokasyon bilgisi, adresi, kimlik belgeleri ve kamuoyuna açık olmayan her türlü kişisel veri, Twitter topluluk kurallarının ihlali olarak nitelendiriliyor. Sahibi tarafından Twitter’a şikayet edilirse kaldırılıyor.





Paylaşılan bilgi nedeniyle kişilere fiziksel zarar gelmesini engellemek amacıyla bunu yaptığını belirten Twitter, politikayı genişletti. Artık özel kişilere ait fotoğrafları ve videoları da Twitter’da izinsiz yayınlamak yasaklandı. Şirket konuyla ilgili açıklamasında, bu tarz işlemlere platformda izin vermeyeceklerini belirtti.



