Samanyolu Haber /Gündem / Almanya'dan Türkiye ve Suriye'ye 78 milyon euro deprem yardımı /24 Nisan 2023 11:36

Almanya'dan Türkiye ve Suriye'ye 78 milyon euro deprem yardımı

Almanya'da "Aktion Deutschland Hilft" adlı çatı yardım örgütü, Türkiye ve Suriye'ye şimdiye kadar 78 milyon euro yardım gönderildiğini açıkladı.

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Almanya'da yaklaşık 20 insani yardım örgütünün oluşturduğu "Aktion Deutschland Hilft"in sözcüsü, Alman Yazı İşleri Ağı'na bağlı gazetelere yaptığı açıklamada, Türkiye ve Suriye'de 6 Şubat tarihli depremlerden etkilenen bölgeler için şimdiye kadar 78 milyon euro bağış aktarıldığını söyledi. Sözcü bu yardımların 17 milyon 900 bininin 6-13 Şubat tarihlerinde toplandığını belirtti.

Yardımların son haftalarda büyük ölçüde azaldığını, ancak yine de hâlâ milyonlarca euro bağış geldiğini kaydeden sözcü, tüm afet olaylarında yardımların gün geçtikçe gerilediğine işaret etti. Sözcü, bağışların azalma nedenlerini "İlk günlerde yapılan haberler ve bağış çağrıları azalıyor, bu birinci neden. İkincisi de bağışçılar sadece bir kez bağış yapıyor" şeklinde açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun hafta sonu yaptığı açıklamaya göre 6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş olmak üzere meydana gelen iki şiddetli depremde hayatını kaybedenerin sayısı 50 bin 783. Soylu, hayatını kaybedenlerin 7 bin 302'nin ise göçmen olduğunu söyledi.
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