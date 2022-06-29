Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'nın başkenti Berlin'de film gibi soygun /29 Haziran 2022 21:59

Almanya'nın başkenti Berlin'de film gibi soygun

Almanya'nın başkenti Berlin'de filmleri aratmayacak şekilde bir soygn yaşandığı aktarıldı. Şehrin merkezinde yer alan Wilmersdorf ilçesindeki Postbank önünde bulunan para nakil aracına saldıran en az iki kişinin, paraların bulunduğu kasalar çalarak kayıplara karıştığı aktarıldı.

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Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Almanya'nın başkenti Berlin'de bir para nakil aracına gerçekleştirilen silahlı soygunda 4 kişi yaralanırken, paraların bulunduğu kasalar çalındı.

Berlin'in merkezde yer alan Wilmersdorf ilçesindeki Postbank önünde bulunan para nakil aracına saldırı gerçekleştirildi. Araçtaki görevlilere biber gazı sıkıp havaya ateş açan soyguncular, paraların bulunduğu kasaları alarak kayıplara karıştı. Saldırıda 2'si güvenlik görevlisi, 2'si banka çalışanı olmak üzere 4 kişi yaralandı.

Polis Sözcüsü Martin Dams, yaralıların gazdan etkilendiğini ifade ederek, "Şimdiye kadar edindiğimiz bilgiye göre 2 saldırgan var. Saldırıda 4 kişi yaralandı. Bunlardan 3'ü hastaneye kaldırıldı, 1 kişi ise ayakta tedavi edildi" dedi.


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