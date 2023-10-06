Samanyolu Haber /Gündem / Almanya'nın iki büyük eyaleti Bavyera ve Hessen’de pazar günü seçim var /06 Ekim 2023 11:15

Almanya'nın iki büyük eyaleti Bavyera ve Hessen’de pazar günü seçim var

Almanya’nın Bavyera ve Hessen eyaletlerinde 8 Ekim Pazar seçim var. Ülkede en yoğun nüfuslu eyaletler arasında yer alan Bavyera’da yaklaşık 9.4 milyon, Hessen’de de 4.3 milyon seçmen sandık başına gidecek. İki eyalette de sağ popülist Almanya için Alternatif’in (AfD) gücünü artırması tedirginliği yaşanıyor.

SHABER3.COM

Alman devlet televizyonu ZDF’in son kamuoyu yoklaması ‘Politbarometer’e (Politika Barometresi) göre Bavyera’da CSU yüzde 37, Yeşiller yüzde 16, Özgür Seçmenler (FW) yüzde 15, AfD yüzde 14, SPD yüzde 9 oy alıyor. FDP ise yüzde 3 oy oranıyla yüzde 5 barajını aşamıyor. Yeşiller, Bavyera’da CSU ile ortaklık etmeye hazır olduklarını ilan ettikleri halde, seçim kampanyası boyunca “Yeşiller’le ortaklık yok” diyen CSU Genel Başkanı ve Bavyera Başbakanı Markus Söder’in Özgür Seçmenler’le ortaklığı sürdürmesine kesin gözüyle bakılıyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Almanya'nın iki büyük eyaleti Bavyera ve Hessen’de... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:45:01