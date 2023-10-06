Almanya'nın iki büyük eyaleti Bavyera ve Hessen’de pazar günü seçim var

Alman devlet televizyonu ZDF’in son kamuoyu yoklaması ‘Politbarometer’e (Politika Barometresi) göre Bavyera’da CSU yüzde 37, Yeşiller yüzde 16, Özgür Seçmenler (FW) yüzde 15, AfD yüzde 14, SPD yüzde 9 oy alıyor. FDP ise yüzde 3 oy oranıyla yüzde 5 barajını aşamıyor. Yeşiller, Bavyera’da CSU ile ortaklık etmeye hazır olduklarını ilan ettikleri halde, seçim kampanyası boyunca “Yeşiller’le ortaklık yok” diyen CSU Genel Başkanı ve Bavyera Başbakanı Markus Söder’in Özgür Seçmenler’le ortaklığı sürdürmesine kesin gözüyle bakılıyor.