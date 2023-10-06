İşte Dünyanın en zararlı besini : Yemeden bir daha düşünün

MSG (ÇİN TOZU) MADDESİ İÇERİSİNDE BULUNUYOR

MSG maddesi tüketildiği zaman insanlarda anormal kalp atışı, nefes almada güçlük, beyin sisi ve hatta Alzheimer gibi hastalıklara yol açabiliyor. Sinir sistemini çökerten bu madde Alzheimer, Parkinson, Epilepsi ve Huntington gibi hastalıkların oluşmasına neden oluyor.

NEDEN OLDUĞU HASTALIKLAR SAYMAKLA BİTMİYOR





Mono Sodyum Gluatamat etkili bir kimyasal maddedir. Çin tuzu olarak da bilinen bu madde Parkinson, Alzheimer, Epilepsi ve Hungtington gibi hastaklıkları tetiklerken, pankreas hasarı, göz retinasında büyüme, yağ birikimi, insülin artışı ve obezite gibi sağlık sorunlarına da neden oluyor.









İŞLENMİŞ FAST FOODLARDA BULUNUYOR





Zararları saymakla bitmeyen bu madde fast food ürünlerinin içerisinde de bulunuyor. Bu nedenle uzmanlar fast food ve bulyon gibi işlenmiş kimyasal ürünlerden uzak durulması gerektiğini vurguluyor.









HAMİLE ANNELER KESİNLİKLE TÜKETMEMELİ





Özellikle hamile anneler MSG içeren ürünlerden uzak durmalı. MSG genellikle bulyon, cips, hazır fast food, dondurma, renkli yoğurt ve hazır çorbaların içerisinde yer alıyor. MSG o kadar etkili bir maddeki anne karnındaki plasentayı geçerek direkt bebeğe zarar verebiliyor.