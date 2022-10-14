Alpay Özalan, 'dava adamlığını' çok yanlış anlamış!

Pehlivan, "AKP milletvekilinin 'dava' adamlığı" başlıklışunları kaydetti:"Geçenlerde kıdemli bir yargı mensubu ile sohbet ederken 'İzmir de Alpay’a çalışıyor' gibi bir söz etti.Başta anlamadım. Sonra şunları duydum:'Alpay Özalan, Twitter’dan Facebook’a tüm sosyal medya mecralarında kendisine söz söyleyen herkes hakkında suç duyurusunda bulunuyor. İzmir’deki bir adliyede 3 binden fazla şikâyet dosyasının biriktiğini iyi biliyorum.'Tahmin ettiğim gibiymiş: Ceza almaktan korkanlar, Özalan’ın avukatlarıyla uzlaşma yoluna gitmeyi tercih ediyor. Yani insanlarsanık olmaktan kurtuluyor.Konuştuğum kaynağım, 'Ciddi bir kazanç kapısı olmasının yanı sıra, Alpay Özalan’ın suç duyurularıyla uğraşmak adliyede ciddi bir mesai gerektiriyor' dedi.Özalan AKP’den milletvekili adayı gösterildiğinde 'Biz, bu davanın adamıyız. Bu davaya hizmet etmek için her türlü hazırım' demişti. Gerçekten de '' adamıymış!"