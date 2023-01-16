Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine altı aydan az bir süre kala siyasi partiler çalışmalarını hızlandırdı.







İktidar partisi AKP ve ittifak ortağı MHP, uzunca bir süredir cumhurbaşkanı adayı olarak Recep Tayyip Erdoğan ismi üzerinde uzlaşmış durumda.







Muhalefet kanadında ise başta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş olmak üzere birçok isim öne çıksa da, henüz resmi olarak açıklanmış bir aday yok.





Habertürk yazarı Fatih Altaylı ise bugün dikkati çeken bir iddiayı okurlarına paylaştı. 'CHP'li bir dostunun kendisine gönderdiğini' öne sürdüğü raporun detaylarını anlatan gazeteci, şunları söyledi:







"Ne var ki, kimsenin haberinin olmadığı bir 'rapor' var ve bu rapor büyük ölçüde CHP’nin yol haritasının da kaynağı. Bu rapor CHP Genel Başkanı için özel olarak hazırlandı ve geçtiğimiz Eylül ayında Kemal Kılıçdaroğlu’nun masasına koyuldu.





Raporda çok net biçimde 'Parti genel başkanları Yapılanma Süreci’nde ‘Geçiş Süreci Karargahında’ yer almalı ve bu sürece ilişkin çalışmalarda temel politikaların korunması ve ‘İlkeli sınırlar içinde’ kalınması sağlamalıdır' diye yazıyor.







Hemen altında ise daha kuvvetli bir vurgu ile 'Parti başkanları mutlaka meclis içinde yer almalı ve siyasetin yönetilmesini sağlamalı ve ülkenin siyasal, ekonomik, sosyal ve uluslararası ilişkilere ait konulara ve meselelere odaklanmalıdır. Diğer bir ifade ile parti liderleri kesinlikle meclisin içinde olmalıdır' deniliyor.





Bana bu raporu ileten CHP’li dostum 'Kemal Bey’in Cumhurbaşkanı adayı olmayacağı çok önceden belli idi' diyor. Ben de kendisine 'Kemal Bey Cumhurbaşkanı adayı olur, partinin yeni lideri de TBMM’de olur. Bu rapor buna engel değil' diyorum.





Aldığım yanıt ise 'Kemal Bey aday olursa bu kez CHP’de bir genel başkanlık yarışı başlar. Bu da seçim döneminde partinin iç meselelerine odaklanmasına neden olur. Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimi döneminde CHP’nin bir genel başkanlık yarışı ile konsantrasyonunun bozulmasını istemez.'





Eğer gerçekten durum bu ise iktidarın hevesi biraz kaçacak gibi. Ama Kemal Bey’in çevresinde 'Efendim aday olmanız gerek' diyenlerin sayısı da hiç az değil."