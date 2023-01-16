Samanyolu Haber /Gündem / AKP'ye mi katılıyor: Mehmet Şimşek o haberi yalanladı /16 Ocak 2023 13:12

AKP'ye mi katılıyor: Mehmet Şimşek o haberi yalanladı

Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sözcü gazetesinde yer alan haber üzerine açıklama yaptı. Şimşek, "Çeşitli platformlarda şahsıma atfedilen değerlendirme ve haberler kasıtlı ve hayal ürünüdür" dedi.

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Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in geçen ay AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la tesis açılışına katılması siyasi kulislerde farklı yorumlara neden olmuştu. Şimşek'in  bugün de Sözcü gazetesinde, açılışla ve ekonomininin durumuyla ilgili söylediği iddia edilen sözleri gündem oldu. 

Habere göre Mehmet Şimşek, Erdoğan'la yan yana fotoğrafına için yakın çevresine “Ben istemedim, adamları (Erdoğan'ı kastediyor) ayarladı” dedi. Şimşek, Bakan Nureddin Nebati'nin yerine geçeceği iddiaları üzerine de “Dönmem. Ancak bana bir görev verilse bile bana bırakmaz, dönmemin bir anlamı olmaz” diye konuştu.

Şimşek, habere göre ayrıca “Büyük tsunami geliyor. Dünyada birçok ülke parayı, yatırımı çekiyor. Bizde öyle bir durum söz konusu değil” ifadelerini kullandı. 

"KASITLI VE HAYAL ÜRÜNÜ"
Haber üzerine Şimşek, Twiter hesabı üzerinden kısa bir açıklama yaptı. Şimşek, açıklamada  ilgili haberi şu ifadelerle yalanladı:

"Bugün Sözcü Gazetesi kaynaklı çeşitli platformlarda şahsıma atfedilen değerlendirme ve haberler kasıtlı ve hayal ürünüdür. Seçim atmosferine girilen şu ortamda aziz milletimizden istirhamım, doğrudan şahsımdan duymadığınız hiçbir habere lütfen itibar etmeyiniz. 

Saygılarımla"
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