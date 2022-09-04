Altılı Masa'da aday çatlağı mı var: 'Abdullah Gül'ün adaylığını garipsemem'

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün, muhalefetin cumhurbaşkanı adayı olması bir önceki seçimlerde uzun süre konuşulmuş ama gerçekleşmemişti. Gül’ün muhalefetin adayı olması, şimdi yeniden tartışılıyor. Gül’ün 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın yıldönümünde yayınladığı mesaj “adaylık sinyali” olarak yorumlandı.







Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün adaylığını ‘garipsemeyeceğini’ söyledi. Karamollaoğlu, “Abdullah Bey’in öyle bir intiba doğuracak adımlar atması bence menfi değil müspettir. Abdullah Bey’in bir tecrübesi var” dedi.





TV 5’te Mehmet Yılmaz’ın sorularını yanıtlayarak gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Karamollaoğlu, Abdullah Gül’e ilişkin şu ifadeleri kullandı: “Bir cumhurbaşkanı adayı üzerinde hiç müzakere edilmedi. Geçen sefer Abdullah Bey’in adaylığını ben teklif etmiştim kabul görmüştü ama o zamanki şartlar altında önceden cumhurbaşkanı adayı olduğunu ilan edenler başta Meral Hanım olmak üzere bir ittifak sağlanamadı. Sağlansaydı o da seçilir miydi seçilmez miydi ayrı bir konu. Bugün Abdullah Bey’in öyle bir intiba doğuracak adımlar atması bence menfi değil müspettir. Düşünülebilir, olur olmaz ama şu an için kesin bir fikir ifade etmek doğru değil. Ama Abdullah Bey’in bir tecrübesi var. Aynı zamanda buradaki tavrı da net. Geçen sefer ‘aday olabilirim ittifak olursa’ demişti. O da gündeme gelebilir, ben bunu garipsemem.”