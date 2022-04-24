Altılı Masa'da tartışmaya sebep olan Uysal'dan 'erken seçim' çıkışı: İktidar dayatabilir

'Altılı masa' toplantılarının üçüncüsü bugün gerçekleştirilecek. Toplancı öncesi konuşan ev sahibi Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, kritik mesajlar verdi.







"Bu masa öyle sağlam ki ne çatlar ne yıkılır. İktidar, safsata ve kara propoganda ile muhalefeti bölüp, masayı dağıtmak istiyor ama gayretleri boşuna" diyen Uysal, Sözcü'ye yaptığı açıklamada, şunları söyledi:







- Toplantıda, ülke sorunlarını konuşup, çalışmalarda geldiğimiz noktayı değerlendireceğiz. Daha önce trafoya kedi girdi, mühürsüz oy pusulaları geçerli sayıldı. Islak imza dikkate alınmadı. ‘Atı alan Üsküdar'ı geçti' denildi. Son yasa ile de seçim kurullarında, kıdemli hakim yerine hakimler arasında kura çekimini getirdiler. İstanbul'daki yerel seçimde endişeler zirve yaptı. Demokrasi hukuk, seçmen iradesi ve sandık güvenliği önemli gündem maddemiz olacak.





"GAYRETLERİ BOŞUNA"

- Bu masa öyle sağlam ki, ne çatlar, ne de yıkılır. Bizim irademiz, milletin derinleşen toplumsal talebi ve beklentisi var. İktidar, muhalefeti bölüp parçalamak üzerine bir gelecek planlıyor. Safsata ve kara propoganda ile masayı dağıtmak istiyor ama gayretleri boşuna. 6 lider arasında çok samimi ve medeni bir ortam, duygu birlikteliği var. Bizim bulunduğumuz ortamda sıcak rüzgarlar eser. Sayın Bakan, Sayın Başbakan, Sayın Genel Başkan resmiyeti de olmaz.





"ERKEN SEÇİM DAYATABİLİR"

- İktidar yeni bir seçim yasası getirdi ve bu yasa Anayasa gereği bir yıl geçmeden yani 7 Nisan 2023'e kadar yapılacak seçimlerde uygulanamıyor. Ancak iktidar şartlara bakıp, kendisi için uygun göreceği bir tarihte de erken seçimi dayatabilir. Çıkarı olacağını düşünürse yeni yasa ile değil, mevcut yasa ile seçime gidebilir. Bunu da göz ardı etmiyoruz. Demokrasi, hukuk, irade, sadakat hiç bir şey bırakmadılar. Halkı 20 yıldır vaatlerle oyaladılar, halk fakirleşti, ülke yoksullaştı. Şimdi de ‘Hedef 2023' diyorlar, olmadı 2053, hatta 2071 hedefleri varmış. İktidarın sözü bitmiştir, gidicidir.