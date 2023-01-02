Samanyolu Haber /Gündem / Altılı Masa'nın adayı için en net tarih verildi /02 Ocak 2023 18:15

Altılı Masa'nın adayı için en net tarih verildi

Seçime dair tartışmalar hız kesmeden devam ederken İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, altılı masanın cumhurbaşkanı adayının açıklanacağı tarihi söyledi.

SHABER3.COM

Seçime az bir zaman kala, Türkiye gündeminin en önemli maddesi aday tartışmaları oluyor. İYİ Parti'den de, 6 muhalefet partisinin oluşturduğu 'güçlendirilmiş parlamenter sistem' vaadiyle seçmene gitmeye hazırlanan altılı masanın aday açıklama tarihine dair bilgi geldi. 

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, altılı masanın cumhurbaşkanı adayının ocak ayı içerisinde açıklanacağını beklediğini söyleyerek "Seçim tarihini bilemiyoruz henüz. Ancak adaylık açıklaması ocak ayında gelecektir. Ocak ayında açıklanmasını bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Kavuncu, Karar TV’de Elif Çakır ve Yıldıray Oğur’un gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı seçimi ve adaylık tartışmaları üzerine konuşan Kavuncu, altılı masanın cumhurbaşkanı adayının ocak ayı içerisinde açıklanmasını beklediğini kaydetti.

SİNAN ATEŞ CİNAYETİ: BENDE BU SORUNUN CEVABI YOK
Öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'e ilişkin de konuşan Kavuncu, "Düşünüyorum ki bir organizasyondasınız, Karar gazetesi olur, Milliyetçi Hareket Partisi olur ne olursa olsun. Hatasıyla günahıyla bilemiyorsunuz tabii ne olmuş? Öldürülüyorsunuz arkanızda iki tane yetim çocuklar bırakıyorsunuz. Kurum olarak ya bir taziyeye gider ya da cenazeye gidersiniz. Çünkü birlikte emek vermişsiniz. Ne olursa olsun! Nasıl bir hadise insanı, zamanında beraber çay içtiği, aynı kaseden çorba içtiği arkadaşına 'Allah rahmet eylesin' demekten alıkoyar. Bu hangi duygudur? Ben de bu sorunun cevabı yok" dedi.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Altılı Masa'nın adayı için en net tarih verildi Sonraki Haber >>

Bugün Barış Manço'nun 80. doğum günü

Bugün Barış Manço'nun 80. doğum günü

Teoman'dan Melih Gökçek'e 'jelibon' göndermesi

Teoman'dan Melih Gökçek'e 'jelibon' göndermesi

[Harun Tokak ] Zindanda Açan Çiçekler

[Harun Tokak ] Zindanda Açan Çiçekler

KHK'lı söylüyor!

KHK'lı söylüyor!

Eski Ülkü Ocakları Başkanı toprağa verildi

Eski Ülkü Ocakları Başkanı toprağa verildi

Kanser hastası Yusuf’un dramına tepki

Kanser hastası Yusuf’un dramına tepki

A’dan Z’ye Hizmet

A’dan Z’ye Hizmet

Bolsonaro, görev süresinin bitmesine 2 gün kala ülkeyi terk etti

Bolsonaro, görev süresinin bitmesine 2 gün kala ülkeyi terk etti

İzmir’de inşaattaki vinç koptu

İzmir’de inşaattaki vinç koptu

Erdoğan'ın 'EYT dönüşü' gündemde

Erdoğan'ın 'EYT dönüşü' gündemde
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:21:19