Altılı Masa'nın adayı için en net tarih verildi

Seçime az bir zaman kala, Türkiye gündeminin en önemli maddesi aday tartışmaları oluyor. İYİ Parti'den de, 6 muhalefet partisinin oluşturduğu 'güçlendirilmiş parlamenter sistem' vaadiyle seçmene gitmeye hazırlanan altılı masanın aday açıklama tarihine dair bilgi geldi.







İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, altılı masanın cumhurbaşkanı adayının ocak ayı içerisinde açıklanacağını beklediğini söyleyerek "Seçim tarihini bilemiyoruz henüz. Ancak adaylık açıklaması ocak ayında gelecektir. Ocak ayında açıklanmasını bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.





Kavuncu, Karar TV’de Elif Çakır ve Yıldıray Oğur’un gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.





Cumhurbaşkanı seçimi ve adaylık tartışmaları üzerine konuşan Kavuncu, altılı masanın cumhurbaşkanı adayının ocak ayı içerisinde açıklanmasını beklediğini kaydetti.





SİNAN ATEŞ CİNAYETİ: BENDE BU SORUNUN CEVABI YOK



Öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'e ilişkin de konuşan Kavuncu, "Düşünüyorum ki bir organizasyondasınız, Karar gazetesi olur, Milliyetçi Hareket Partisi olur ne olursa olsun. Hatasıyla günahıyla bilemiyorsunuz tabii ne olmuş? Öldürülüyorsunuz arkanızda iki tane yetim çocuklar bırakıyorsunuz. Kurum olarak ya bir taziyeye gider ya da cenazeye gidersiniz. Çünkü birlikte emek vermişsiniz. Ne olursa olsun! Nasıl bir hadise insanı, zamanında beraber çay içtiği, aynı kaseden çorba içtiği arkadaşına 'Allah rahmet eylesin' demekten alıkoyar. Bu hangi duygudur? Ben de bu sorunun cevabı yok" dedi.



