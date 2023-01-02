AKP ancak 3 gün sonra başsağlığı dileyebildi, MHP hala suskun

Sinan Ateş'in başkentin göbeğinde öldürülmesinin ardından MHP gibi AKP'de de derin bir sessilik oluşmuştu. AKP'deki bu sessizlik, Parti Sözcüsü Ömer Çelik'e sorulan soru ile bir nebze de olsa bozuldu.





Çelik, Sinan Ateş'in ölümüne ilişkin, "Ailesine başsağlığı diliyoruz. Burada bu olay gerçekleştikten sonra yapılan yorumların bir çoğunu gördük. Bunların hiçbirine itibar edilmemesi gerekir. Ölüm üzerinden siyaset yapmak ahlaki değil. Sonuç olarak emniyet güçleri bu konunun bütün boyutlarını açığa çıkaracaktır. Bütün yönleriyle aydınlatılacaktır" ifadelerine yer verdi.





SEÇİM AÇIKLAMASI

Erken seçim tartışmalarıyla ilgili Çelik, “Bizim irademiz 18 Haziran ancak bu tarihle ilgili bazı sıkıntılar var. Ülkemizde bu dönem, hareketli bir dönem. Bu konuda bir çalışma yapılıyor. Ancak bu bir erken seçim çalışması olmayacak. Bu dönemde hem yaz ayı olduğu için halkın seyahati hem de tarımla ilgili gelişmeler oluyor. Tarihin biraz da geriye çekilmesi gibi bir durum var. Bu netleşince açıklama yapılacaktır” dedi.







