Samanyolu Haber /Dünya / Ukrayna’dan bir İHA saldırısı daha! /02 Ocak 2023 18:48

Ukrayna’dan bir İHA saldırısı daha!

Ukrayna insansız hava aracı Berdyansk'a yaklaşırken düşürüldü.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM - MOSKOVA

Rusya hava savunma güçleri tarafından yapılan açıklamaya göre Ukrayna dron saldırılarını sıklaştırdı. Voronezh kentine yaklaşırken bir İHA düşürüldüğü söylenmişti. Yeni yıl akşamı sonrası İHA olayını bildiren iki açıklama oldu. 

Bugün ise Rusya sınır şehri Bryansk bölgesinde, İHA saldırısı sonucunda köylerden biri elektriksiz kaldı

Bu da gösteriyor ki Ukrayna Rusya içlerine uzanmak istiyor

“Rusya ile Beraberiz” hareketinin başkanı Volodymyr Rogov, Zaporozhye bölgesinde konuşlanmış bir hava savunma sisteminin Berdyansk yakınlarında bir Ukrayna keşif uçağını düşürdüğünü söyledi.

Açıklamaya göre 2 Ocak günü saat 13:40 sıralarında kentin 35 kilometre kuzeyinde dron görüldü.  Ve dron savunma sistemi tarafından vuruldu. Belediye yetkilileri, can kaybı veya hasarın olmadığını söyledi.

Yerel halk, aracın düştüğü yerden yükselen duman görüntülerini sosyal medyada yayınladı.
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