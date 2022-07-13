Altılı masanın final toplantısının programı belli oldu

Kamuoyunda "altılı masa" olarak bilinen CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi genel başkanları altıncı ve son toplantısını Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirecek.





Final toplantısında, daha önceki 5 görüşmede mutabık kalınan konular değerlendirilecek, önümüzdeki döneme ilişkin yol haritası belirlenecek. Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre, altılı masanın ilk turu 7 Ağustos'ta tamamlanacak.





Zirvede “ekonomik krize karşı çözüm önerileri” konusunda somut çözüm yollarının kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor. Özellikle bazı kesimlerden gelen “Sürekli toplantı yapılıyor, somut bir şey çıkmıyor” yolundaki eleştirilere karşı cevap verilecek.