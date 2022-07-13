ABD’den Türkiye’ye F-16 satış için iki yeni şart daha

ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışı, ABD siyasetinde de hararetli tartışmalara yol açıyor.





Türkiye'nin geçen ay Finlandiya ile İsveç'in NATO üyeliğine itirazlarını geri çekmesinin ardından ABD Başkanı Joe Biden, Türkiye'ye F-16 satılmasını desteklediğini açıklamış ve “Hatırlayacağınız üzere aralık ayında Türkiye'ye F-16 satmamız gerektiğini söylemiştim. Ve bu jetleri modernize etmeliyiz. Bunun tersi çıkarımıza olmaz” demişti.





Biden'ın bu açıklamaları Ankara'da memnuniyetle karşılanırken Atina'da tepkiye yol açmış, Yunan lobisine bağlı ABD'li siyasetçiler de olası bir F-16 satışını engellemek için harekete geçmişti.