Yeni varyant için korkutan iddia: Kurtulmanız mucize!

Hürriyet gazetesi yazarı Prof. Osman Müftüoğlu, koronavirüsün yeni varyantına karşı uyarılarda bulunduğu yazısında alınması gereken tedbirleri de sıraladı.







"ŞİMDİYE KADAR GÖRDÜKLERİMİZDEN ÇOK FARKLI"

"Tamam, anlaşılan o ki bu yeni alt varyant BA.5 kolay kolay akciğerlere inmiyor ve genelde ağır bir hastalık tablosu oluşturmuyor" diyen Müftüoğlu, "Ama bilelim ki bu yeni alt varyant şimdiye kadar gördüklerimizden çok farklı. Ne orijinal Vuhan virüsüne, ne de Alfa’ya, Delta’ya, Beta’ya, Mu’ya, Gamma’ya benziyor" ifadelerini kullandı.





Müftüoğlu'nun yazısının ilgili bölümü şöyle:





"Öncekilerden çok farklı bir alt varyant bu. Diğerlerinden çok daha kolay, çok daha hızlı bulaşabilme kabiliyeti var. İşin kötüsü daha önce aşılarınızı tamamlayıp tamamlamadığınızı, hatta hastalığı (COVID-19) geçirip geçirmediğinizi de ciddiye almıyor (!), onu bir şekilde kaptıysanız eğer ondan hastalanmadan kurtulmanız âdeta mucize haline geliyor. Zaten böyle olduğu için de “sürü bağışıklığı” umudu neredeyse hayal olmuş durumda. İşte bu nedenle “korkmayalım, endişe etmeyelim” ama lütfen “riskli alanlarda maskeleri takmayı” sürdürelim. Daha da önemlisi eğer grip ve benzeri bir durumla karşı karşıyaysak muhtemel bir “COVID taşıyıcısı ve yayıcısı” olabileceğimizi dikkate alarak mutlaka ama mutlaka maske takalım ve mümkünse kalabalıklara karışmayalım. Özellikle risk grubundaysak ve son aşımızın üzerinden 4 aydan daha uzun bir süre geçmişse hatırlatma dozu aşılarımızı yaptırmayı unutmayalım"