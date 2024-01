Altın Küre Ödülleri'ne Oppenheimer damga vurdu

"Oscarların habercisi" olarak nitelendirilen 81. Altın Küre ödülleri sahiplerini buldu. Her yıl televizyon ve sinema dünyasının en iyilerini seçen Altın Küre'nin bu yılki yıldızı 2023'e damga vuran Oppenheimer filmi oldu.





Pazar gecesi Beverly Hills'te düzenlenen ödül töreninde ismi beş kez anons edilen film; "yılın en iyi filmi" seçildi. Film, yönetmen koltuğundaki Christopher Nolan’a "en iyi yönetmen" ödülünü getirirken, fizikçi Julius Robert Oppenheimer'e hayat veren başrol oyuncusu Cillian Murphy "en iyi erkek oyuncu" dalında ödüle layık görüldü. Robert Downey Jr, aynı filmdeki rolüyle "en iyi yardımcı erkek oyuncu" ödülünü alırken "en iyi özgün film müziği ödülü" de Oppenheimer'e gitti.





"En iyi kadın oyuncu" dalındaki ödülün sahibi Poor Things'teki rolüyle Emma Stone olurken, "en iyi yabancı film" ve "en iyi senaryo" ödüllerine ise Fransa yapımı Anatomy of a Fall'a layık görüldü. The Boy and the Heron ise "en iyi animasyon" ödülünü kazandı.





2023'te Oppenheimer ile birlikte kitleleri sinema salonlarına çeken ve gecenin favorileri arasında olan Barbie geceden iki ödülle ayrıldı. Dokuz dalda aday gösterilen film, "en iyi özgün şarkı" (Billie Eilish O'Connell & Finneas O'Connell - "What was I made for?") ve yeni bir kategori olan "sinema ve gişe başarısı" dalında ödüle layık görüldü.





Succession'a dört ödül

Televizyon dünyasının bu yılki yıldızı ise son sezonuyla rekor dalda aday gösterilen Succession oldu. ABD'de medya imparatorluğu sahini bir ailenin içindeki iktidar mücadelesini anlatan dizi, drama dalında "en iyi dizi" ödülünün sahibi oldu. Succession'un yıldızları Kieran Culkin, Sarah Snook ve Matthew Macfadyen de geceden ödülle ayrıldı.