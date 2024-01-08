İYİ Parti'den kopanlar İmamoğlu saflarında

İYİ Partin CHP’ye seçim işbirliği kapılarını kapatmasının ardından, pek çok isim disipline sevk edilerek ya da istifası istenerek partiden uzaklaştırıldı.





Partinin lideri Meral Akşener, "operasyon siyaseti" yürütüldüğünü söyleyerek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu işaret etti.





AKP'nin İBB adayının Murat Kurum olarak açıklanmasının ardından İYİParti'ten ayrılan birçok isim İmamoğlu'na desteğini açıkladı.





'Şeriat yanlılarının işgaline izin veremem'

İYİParti'nin eski Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, paylaştığı mesajda "İstanbul’u AKP’nin kazanarak bütün şeriat yanlılarının doğduğum kentin sokaklarını işgal etmesine izin vermem. Onun için Ekrem İmamoğlu" dedi.





Partisinden istifa eden İBB Meclis üyesi İbrahim Özkan, İmamoğlu’nun paylaşımını alıntılayarak "İstanbul için tam yol ileri" notunu düştü.





Partinin eski Genel Başkan Yardımcısı Ece Güner de İstanbul'un "son kale" olduğunu vurguladığı mesajında "Tüm engellemelere rağmen çok başarılı bir başkan. Sayın Ekrem İmamoğlu'nun adaylığını destekliyorum" ifadelerini kullandı.