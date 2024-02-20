Samanyolu Haber /Ekonomi / Altın rekor tazeledi /20 Şubat 2024 10:00

Altın rekor tazeledi

Altının gramı, haftanın ikinci işlem gününde de yükselişini sürdürüyor. Gram altın ise 2082 ile rekor tazeledi. İşte çeyrek altın, Cumhuriyet altını, ons altın fiyatları...

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Yatırımcılar dikkat... Haftanın ikinci günü gram altın rekor tazeledi! Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 20 Şubat 2024 altın fiyatları...

Altın fiyatları, jeopolitik riskin yükselmesiyle yönünü yukarı çevirdi. Yatırımcıların gözdesi altının gram fiyatı ise haftanın ikinci günü zirve tazeledi.

Gram altın saat 09.44 itibarıyla Foreks Piyasalarda 2 bin 82 lira seviyesinde işlem görüyor.  Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 404 liradan, cumhuriyet altını 14 bin 007 liradan satılıyor.
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