Yatırımcılar dikkat... Haftanın ikinci günü gram altın rekor tazeledi! Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 20 Şubat 2024 altın fiyatları...





Altın fiyatları, jeopolitik riskin yükselmesiyle yönünü yukarı çevirdi. Yatırımcıların gözdesi altının gram fiyatı ise haftanın ikinci günü zirve tazeledi.Gram altın saat 09.44 itibarıyla Foreks Piyasalarda 2 bin 82 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 404 liradan, cumhuriyet altını 14 bin 007 liradan satılıyor.