Samanyolu Haber /Gündem / Feyza Altun hakkında tutuklama talebi /20 Şubat 2024 09:56

Feyza Altun hakkında tutuklama talebi

Avukat Feyza Altun, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği iddiasıyla tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

SHABER3.COM

Kişisel X (eski adıyla Twitter) hesabında şeriatla ilgili bir paylaşım yaptıktan sonra hakkında soruşturma başlatılan avukat Feyza Altun, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği iddiasıyla tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Evinde savcı ve polis ekiplerince arama yapıldıktan sonra gözaltına alınan Altun, sağlık kontrolündeyken de "Türkiye laik bir ülkedir. Türkiye'de şeriat yok. Türkiye şeriatle yönetilmedi. Hiçbir zamanda şeriatle yönetilmeyecek" ifadesini kullanmıştı.

Feyze Altun'un avukatı Emrah Karatay, meslektaşının şeriat karşıtı beyanları nedeniyle gözaltına alınmasına "İşlemediğini bildikleri bir suç nedeniyle müvekkilim hakkında uygulanan gözaltı kararı dahi saçma iken tutuklanması yolunda sosyal medya çalışması yapan, galiz küfürlerle müvekkilimin şahsına saldıran kişiler ve basın kuruluşları hakkında ise suç duyurusunda bulunacağız" diyerek tepki göstermişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Feyza Altun hakkında tutuklama talebi Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:38:08