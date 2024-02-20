Feyza Altun hakkında tutuklama talebi

Kişisel X (eski adıyla Twitter) hesabında şeriatla ilgili bir paylaşım yaptıktan sonra hakkında soruşturma başlatılan avukat Feyza Altun, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği iddiasıyla tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.



Evinde savcı ve polis ekiplerince arama yapıldıktan sonra gözaltına alınan Altun, sağlık kontrolündeyken de "Türkiye laik bir ülkedir. Türkiye'de şeriat yok. Türkiye şeriatle yönetilmedi. Hiçbir zamanda şeriatle yönetilmeyecek" ifadesini kullanmıştı.



Feyze Altun'un avukatı Emrah Karatay, meslektaşının şeriat karşıtı beyanları nedeniyle gözaltına alınmasına "İşlemediğini bildikleri bir suç nedeniyle müvekkilim hakkında uygulanan gözaltı kararı dahi saçma iken tutuklanması yolunda sosyal medya çalışması yapan, galiz küfürlerle müvekkilimin şahsına saldıran kişiler ve basın kuruluşları hakkında ise suç duyurusunda bulunacağız" diyerek tepki göstermişti.