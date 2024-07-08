Samanyolu Haber /Ekonomi / Altında kritik hafta /08 Temmuz 2024 11:06

Altında kritik hafta

Altın fiyatları, Fed'in eylülde faiz indirimi yapacağı beklentileri ve yatırımcıların kâr realizasyonları nedeniyle geriledi. Çin Merkez Bankası'nın haziran ayında üst üste ikinci ay rezervlerine altın eklememesi de düşüşte etkili oldu. Bu hafta açıklanacak enflasyon verileri ve Fed yetkililerinin açıklamaları yakından izlenecek.

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Altın fiyatları, altının Fed'in eylülde faiz indirimine gideceği beklentilerinin artmasıyla Cuma günü bir ayı aşkın sürenin zirvesine yükselmesinin ardından yatırımcıların kâr realizasyonuna gitmesiyle geriledi.

Dünyanın en büyük altın alan ülkesi olan Çin'de merkez bankasının haziran ayında üst üste ikinci ay rezervlerine altın alımı yapmaktan kaçındığı haberi de altın fiyatlarındaki gerilemede etkili oldu.

Diğer yandan yatırımcılar, ABD'de cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam verilerinin ardından eylülde faiz indirimi beklentilerini artırdı. Vadeli işlemlere göre eylülde faiz indirimi olasılığı yüzde 77 olarak hesaplanıyor.

Piyasalar bu yıl için 53 baz puan faiz indirimi fiyatlıyor. Bir ay önce 40 baz puan indirim bekleniyordu.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yarın ve çarşamba günü ABD Kongresi önünde gerçekleştireceği sunumda kendi beklentilerini açıklama fırsatı olacak. Bu hafta birçok Fed yetkilisinin de açıklamalarda bulunması bekleniyor.

ENFLASYON VERİSİ İZLENECEK

Altın piyasasında bu hafta ABD'de perşembe günü açıklanacak tüketici fiyatları verisi izlenecek.

City Index kıdemli analisti Matt Simpson, cuma günkü zayıf istihdam raporunun altın fiyatlarının son üç ayın en iyi haftasını geçirmesine yardımcı olduğunu belirtti.

Sipmson, yumuşak bir ABD enflasyon raporu ve Powell'ın ifade verirken güvercin bir ton kullanmasının altının yeni zirveleri görmesi için ideal bir katalizör gibi göründüğünü söyledi.

ALTIN PİYASASINDA SON DURUM

Bu gelişmelerle birlikte altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0,4 gerileyerek 2 bin 382 dolar seviyesinde işlem gördü.

Gram altın sabah 9.00 itibariyle 2 bin 500 TL'den işlem gördü. Çeyrek altın ise 4 bin 17 liradan, 4 bin liraya geriledi.
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