Dün sağanaklarda 2 kişi öldü: Çok sayıda şehir için uyarı geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumuna dair güncel verilerini yayınladı. Bugün Karadeniz Bölgesi'nin doğu kesimlerinde ve Doğu Anadolu bölgesinin önemli kısmında sağanak yağış görülecek. Rüzgar yurdun birçok noktasında kuvvetli esecek. Dün yağışlardan etkilenen Ordu ve Muş'ta iki kişi hayatını kaybetmişti, kentlerde yine sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.



BİRÇOK ŞEHİR İÇİN UYARI



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre bugün ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Bolu, Samsun, Amasya, Ordu, Tokat ve Sivas çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



Yağışların; Doğu Karadeniz ile Samsun'un doğusu, Ordu, Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara’nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları, İç Anadolu’nun doğusu ile Orta Karadeniz'de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.