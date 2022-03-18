Samanyolu Haber /Dünya / Amacını açıkladı /18 Mart 2022 20:14

Amacını açıkladı

Rusya yönetiminin Ukrayna'ya başlattığı askeri saldırı sonrasında ilk kez vatandaşlarının karşısına çıkan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, söz konusu saldırının amacını açıklayarak, "Bu insanların acılar ve soykırımdan kurtarılması, Donbas ve Ukrayna’da başlattığımız askeri operasyonların nedeni ve hedefidir." dedi.

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Rusya'nın başkenti Moskova'da Kırım'ın ilhakının 8. yılı nedeniyle bir kutlama düzenlendi. Söz konusu etkinlikte sahneye çıkan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de vatandaşlarına hitap etti.

Ukrayna savaşı sonrasında ilk kez vatandaşlarının karşısına çıkan Putin, söz konusu saldırının amacını ise 'insanların acılar ve soykırımdan kurtarılması' olarak açıkladı.

İLK DEFA...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından sonra ilk defa halkın karşısına çıkarak hitap etti.

Kırım’ın yasa dışı ilhakının 8'inci yılı nedeniyle başkent Moskova’da Lujniki stadında konser ve miting düzenlendi. Yapılan etkinlik sanatçıların konserleriyle başladı.

MİTİNG YAPTI

Bir süre sonra Putin sahneye gelerek stadyumu dolduran halka seslendi. Putin’in Ukrayna’ya başlattığı savaş sonrası ilk defa halkın karşısına çıkarak miting yapması dikkati çekti.

Putin’in konuşmasını Rusya’daki bütün televizyonlar naklen verdi. Naklen yayın esnasında Putin’in yaklaşık 6 dakikalık konuşmasının son saniyelerinde kesinti yaşandı. Konuşma tamamlanmadan programın konser kısmı ekranda belirdi.

SALDIRININ AMACINI AÇIKLADI

Putin, yaptığı konuşmada, Ukrayna'nın Donbas bölgesinde yaşayanlara blokaj yapıldığını ve saldırılar düzenlendiğini ileri sürerek, "Bu insanların acılar ve soykırımdan kurtarılması, Donbas ve Ukrayna’da başlattığımız askeri operasyonların nedeni ve hedefidir." dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, yaptığı açıklamada, yayının yapıldığı sunucuda yaşanan teknik sebepten dolayı beklenmeyen bir kesintinin yaşandığını ifade etti.
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