Amazon, Rusya’dan yeni müşterilerin kaydolmasını durdurdu

Amazon’un hamlesi, geçen hafta Rusya’daki tüm operasyonlarını askıya alan bulut hizmetleri sağlayıcıları Oracle ve mevcut müşterilere hizmet veren ancak yeni sözleşmeler kabul etmeyen SAP tarafından yapılan duyuruların ardından geldi.







Amazon yaptığı açıklamada, AWS’nin Rusya’da veri merkezi veya altyapısı bulunmadığını ve Rus hükümetiyle iş yapmama yönünde daimi bir politikası olduğunu söyledi. Şirket yaptığı açıklamada, “Bu çatışmalar devam ederken, AWS ve Amazon aktif olarak yardım etmeye devam ediyor. Hem Ukrayna halkı hem de dünya için gelecekte de bunu yapmaya devam edecek” dedi.