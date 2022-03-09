Almanya: Ukrayna’ya kesinlikle savaş uçakları göndermiyoruz

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna’ya kesinlikle savaş uçakları göndermeyeceklerini açıkladı.ABD, Polonya’nın Rus yapımı MiG-29 savaş uçaklarının Almanya’daki ABD üssüne konuşlandırma teklifini bugün reddetmişti.Scholz, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile ortak basın toplantısında, “Her türlü savunma ekipmanını sağladık ve size bahsettiğimiz silahları gönderdik fakat somut olarak ne yaptığımızı çok dikkatlice değerlendirmemizin gerektiği de bir gerçek. Ve savaş uçakları kesinlikle bunun parçası değil” diye konuştu.





Almanya’nın Rusya’dan enerji ithalatına kategorik olarak karşı olup olmadığı sorusu üzerine Scholz, ülkenin fosil yakıt ithalatına bağımlılığını azaltmak için aylardır çalışmakta olduğunu belirtti.





ABD, POLONYA’NIN SAVAŞ UÇAĞI ÖNERİSİNİ REDDETTİ





ABD de bugün, Polonya’nın elindeki tüm MiG-29 savaş uçaklarını ABD aracılığıyla Ukrayna’ya teslim etme önerisini reddetti. Polonya, sürpriz bir öneriyle ordu envanterindeki tüm MİG-29 uçaklarını derhal ve ücretsiz olarak ABD'nin Almanya'daki Ramstein Hava Üssü'ne taşımaya ve ABD hükümetinin emrine vermeye hazır olduğunu açıklamıştı.





Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de daha önce Batılı ülkelere Rus işgaline karşı ülkesine savaş uçağı verilmesi çağrısında bulunmuştu.





UKRAYNA’NIN HAVA GÜCÜ RUSYA’YA GÖRE ZAYIF DURUMDA





Ukrayna, hava gücü açısından Rusya karşısında zayıf durumda ve envanterinde Sovyetler döneminden kalma eskiyen MiG-29 ve Sukhoi-27 savaş uçakları bulunuyor.Öte yandan Kiev’e doğrudan savaş uçağı vermek Batılı ülkeler açısından ciddi riskler yaratıyor. Rusya daha önce Ukrayna’ya hava desteği sağlayan ülkeleri “savaşın bir parçası” olarak göreceği uyarısında bulunmuştu.





NATO da Ukrayna’nın ittifakın bir üyesi olmadığını belirterek ülkeye asker göndermeyeceğini ve Rusya’yla savaşa doğrudan katılmayacağını açıklamıştı.