Samanyolu Haber /Gündem / Babacan: Bahçeli'nin siyasetle tek ilgisi seçim günleri /09 Mart 2022 18:37

Babacan: Bahçeli'nin siyasetle tek ilgisi seçim günleri

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin afiş çalışmalarını hedef alan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye, “Kendisinin siyasetle tek ilgisi seçim günleri” sözleriyle yanıt verdi.

SHABER3.COM

Partisinin genel merkezinde haftalık değerlendirme toplantısı düzenleyen Babacan, Bahçeli’nin partisine yönelik değerlendirmelerine yanıt verirken onu ortağı olduğu iktidarları krize sokmakla suçladı. 

Bahçeli’nin partisinin, “Bu pazar seçim olsa #DevaHazır” yazılı afişlerini gündem yapmasını değerlendiren Babacan, “Belli ki anlamamış. Kendisinin siyasetle tek ilgisi seçim günleri. Devlet Bahçeli, her ortağı olduğu iktidarı krize sokuyor, 25 yılda tek bir hayırlı iş yaptığı yok. Nasıl bir Türkiye görmek istiyorsunuz bir anlatın. Ama hamaset, küfür, hakaret, aşağılama, boş laf kullanmadan” dedi. 

Erdoğan’ın partisinin grup toplantısında söylediği “Kur korumalı mevduat hesaplarında 550 milyar liraya ulaştık” sözlerini de eleştiren muhalefet partisi lideri, kur korumalı mevduat sistemini ‘ülkeyi batırma projesi’ olarak nitelendirdi.

Kur artışı nedeniyle hesap sahiplerine ödenecek miktarın 33 milyar lira olduğunu söyleyerek, bunun karşılığında çiftçilere verilecek desteğin 29 milyar lirada kaldığına dikkat çekti.

Babacan, Erdoğan’ı ekonomi üzerinden hedef almayı sürdürdü: “Mevduat sahibinin kur korumasına ihtiyacı var da çiftçimizin mağduriyetinin giderilmesine ihtiyacı yok mu? Niye mevduat sahibini koruyorsunuz da çiftçimizi korumuyorsunuz? O mevduat sahipleri seslerini Beştepe’ye duyuruyor ama esnafımız, çiftçimiz, minibüs şoförümüz duyuramıyor.

‘Ekonomimiz yüzde 11 büyüdü’ diyor ama gruptan alkış yok. Milletvekilleri bakıyor büyüdük de bizim haberimiz mi yok diye. Kendi açıkladıklarına kendileri inanmıyorlar. Refahı artan kaç kişi var ülkede?”

Babacan, altı siyasi partinin 28 Şubat günü açıkladığı ‘güçlendirilmiş parlamenter sistem’ mutabakatına dair Erdoğan’ın ‘koalisyon güzellemesi’ ve ’28 Şubat ittifakı’ benzetmesine şu sözlerle tepki gösterdi: “‘28 Şubat ittifakı’ diye bir şey uydurdu. Sağına Bahçeli’yi soluna Perinçek’i alan sensin. 28 Şubatçıyı sağında solunda taşıyan sensin. 28 Şubat’ın karanlığından gelen isimleri yanında barındıran sensin. İttifakın rotasını biz çiziyoruz diyenler yanındakiler. Koalisyona laf eden kendisi ittifakla ülkeyi yöneten kendisi…”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Babacan: Bahçeli'nin siyasetle tek ilgisi seçim günleri Sonraki Haber >>

Akaryakıt zammını protesto ederken bindiği eşekten düştü!

Akaryakıt zammını protesto ederken bindiği eşekten düştü!

Ortaylı'dan yeni Tarın Bakanı'na sert sözler

Ortaylı'dan yeni Tarın Bakanı'na sert sözler

Ümit Nağmeleri'nden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için özel klip

Ümit Nağmeleri'nden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için özel klip

Gültekin Uysal, Tansu Çiller’i uyardı

Gültekin Uysal, Tansu Çiller’i uyardı

Emine Şenlikoğlu'ndan akıllara zarar yeni açıklama!

Emine Şenlikoğlu'ndan akıllara zarar yeni açıklama!

'Mariupol’da durum felaket'

'Mariupol’da durum felaket'

Rus savaş uçağı böyle düşürüldü.

Rus savaş uçağı böyle düşürüldü.

Cem Küçük: Kalaşnikof'la AK47'nin aynı silah olduğunu bilmeyen savaş yorumcusu

Cem Küçük: Kalaşnikof'la AK47'nin aynı silah olduğunu bilmeyen savaş yorumcusu

[Harun Tokak] Gülpembe

[Harun Tokak] Gülpembe

Uygun fiyatlı ayçiçek yağı izdihama yol açtı

Uygun fiyatlı ayçiçek yağı izdihama yol açtı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:06:15