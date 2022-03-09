Samanyolu Haber /Dünya / Putin yaptırımlara 'hammadde yasağı' ile karşılık verecek /09 Mart 2022 18:23

Putin yaptırımlara 'hammadde yasağı' ile karşılık verecek

Rusya, Ukrayna işgali sonrası başta ABD ve Avrupa ülkelerinin uygulamaya koyduğu yaptırımlara karşılık vermeye hazırlanıyor. Bu kapsamda, birçok ham maddenin ihracatını yıl sonuna kadar yasaklanması gündemde.

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Ukrayna’yı işgali sonrası başta ABD ve Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok ülke Moskova’ya yaptırımlar açıkladı.

Çok uluslu şirketlerin birçoğu da Rusya pazarından tamamen çekildi. Batının yaptırımlarına karşılık vermeye hazırlanan Rusya’nın birçok ham maddenin ihracatını yıl sonuna kadar yasaklanması gündemde.

ABD ve İngiltere, Ukrayna’nın işgaline karşı Rusya’ya yönelik ekonomik tepkileri bir aşama daha ileriye götürerek petrolünü yasaklamaya karar verirken Avrupa Birliği de Rusya doğal gazına bağımlılığını koparacağını açıkladı.

İşgal sonrası küresel birçok şirket de Rusya’daki operasyonlarını durdurdu.

Biden’ın açıklamasından birkaç saat sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın dünyaya büyük miktarlarda sağladığı birçok ham maddenin ihracatının yıl sonuna kadar yasaklanacağı yanıtını verdi.

Rusya, dünyada doğalgaz, petrol ve kömürün yanı sıra alüminyum, paladyum gibi birçok ham maddenin en büyük ihracatçıları arasında.

Moskova, bu kapsamda “Batı’nın en hassas bölgelerinde hissedilecek geniş bir yanıt” üzerinde çalışıyor.

Reuters’ın haberine göre, Dışişleri Bakanlığı ekonomik işbirliği dairesi direktörü Dmitry Birichevsky, “Rusya’nın tepkisi hızlı, dikkatli ve duyarlı olacak.” dedi.

Rusya bu haftanın başlarında, ABD ve Avrupa Birliği’nin Rusya’dan ham petrol ithalatını yasaklaması halinde petrol fiyatlarının varil başına 300 doların üzerine çıkabileceği konusunda uyarmıştı.

“DÜNYA EKONOMISI YAVAŞLAR”
Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi Çin, yaptırımların dünya ekonomisini yavaşlatacağını duyurdu.

Rusya ekonomisi, neredeyse tüm Rus mali ve kurumsal sistemine ağır yaptırımlar uygulanmasının ardından 1991’de Sovyetler Birliği’nin çöküşünden bu yana en ciddi krizle karşı karşıya.

Batılı ülkelerin uyguladığı yaptırımların etkilerini hissetmeye başlayan Rusya, döviz satışlarını 6 aylık bir süre için yasakladı.
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