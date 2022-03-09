Meteoroloji'den son Aybar açıklaması: Kar fırtınayla birlikte gelecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahminler Şube Müdürü Yüksel Yağan, son analizlere göre, ülke genelinin gelecek hafta ortasına kadar soğuk ve yağışlı hava sisteminin etkisi altında olacağını tahmin ettiklerini söyledi.







Yurt genelindeki yağışların yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde başlayıp cuma gününden itibaren kar şeklinde devam etmesini beklediklerini ifade eden Yağan, bu analizlere ilişkin tahmin ve uyarıların bir kısmını kamuoyuyla paylaştıklarını bildirdi.







Yağan, "İstanbul'da perşembe, cuma ve cumartesi günleri kar yağışının etkili olacağını tahmin ediyoruz. Bununla ilgili cuma günü 23.59'a kadar geçerli olan meteorolojik uyarı yayımladık. Bu doğrultuda Valiliğimiz okulları da tatil etti. İstanbul'un özellikle Karadeniz kıyısına bakan ilçelerinde kar yağışlarının kuvvetli, güney ilçelerinde ise kuvvetli ve yer yer yoğun olacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.





Balıkesir ve Bursa'nın kuzeyi, Yalova çevreleri, Sakarya, Kocaeli ve Bolu'ya kadar uzanan kesimde de yarın ve cuma günü kuvvetli kar yağışı beklediklerini kaydeden Yağan, bu yağışlı sistemin, cuma günüyle birlikte Bolu, Batı Karadeniz'in kuzeyi ve Ankara'yı da kapsayacak şekilde etkili olacağını tahmin ettiklerini belirtti.





"SICAKLIKLAR 6-10 DERECENİN ALTINDA SEYREDİYOR"

Yağan, meteoroloji bölge müdürlüklerinin, ulaşımda aksamalarla ilgili yerel uyarılarını valilik ve karayolları müdürlüklerine ilettiğini, kar yağışının özellikle Bolu'da karayolu ulaşımında sorunlara neden olacağını değerlendirdiklerini bildirdi.





Ankara'ya ilişkin analizlere değinen Yağan, "Ankara'da perşembe ve cuma günlerinin kar yağışlı olacağını tahmin ediyoruz. Mart ayında sıcaklıklar 6-10 derecenin altında seyrediyor. Önümüzdeki hafta ortasına kadar olan periyotta Ankara'da sıcaklığın en fazla 3 dereceye, İstanbul'da ise 4-5 dereceye kadar çıkacağını tahmin ediyoruz" diye konuştu.





Yağan, vatandaşların kar yağışına karşı dikkatli ve tedbirli olması, gerekmedikçe araçlarıyla yola çıkmamaları, yola çıkmaları gerekiyorsa mutlaka kar lastiği, takoz ve çekme halatı gibi malzemeleri araçlarında bulundurmaları uyarısında bulundu.





Özellikle Doğu Anadolu Bölgesi'nde dışarıda uzun süre kalınmaması ve çığ tehlikesine karşı dikkat olunması tavsiyesinde bulunan Yağan, vatandaşlardan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesi ve mobil uygulamasından yapılan tahmin ve uyarıları takip etmelerini istedi.





Yağan, sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyrettiği Ege ve Akdeniz'in kıyı kesimlerinde ise herhangi bir yağış beklenmediğini, bulutlu hava koşullarının etkili olacağını söyledi.





"İSTANBUL'DAKİ KAR YAĞIŞI, POYRAZ FIRTINASIYLA BİRLİKTE ETKİLİ OLACAK"

İstanbul'da 3 gün boyunca kuvvetli poyraz fırtınasının olmasını beklediklerini kaydeden Yağan, "İstanbul'daki kar yağışının poyraz fırtınasıyla birlikte etkili olacağını tahmin ediyoruz" dedi.





İstanbul'da bugün etkisini gösteren kar yağışına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yağan, "İstanbul'da bugün için uyarılık bir durum yok. Hafif karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlarını görüyoruz. Hafif örtü yapan yerler mevcut, özellikle yüksek semtlerde. İstanbul'da asıl kar yağışını bu geceden sonra, yarın saat 06.00-07.00'den itibaren almaya başlayacağız." ifadelerini kullandı.





"1987'DEKİ KAR YAĞIŞLI SİSTEME BENZEMİYOR"

İstanbul'da 1987'nin mart ayında 2 hafta süren kar yağışı benzerinin bu süreçte yaşanacağına ilişkin iddialar hakkında konuşan Yağan, şunları kaydetti:





"Herhangi bir meteorolojik hadiseyi başka bir hadiseyle kıyaslamak, benzer mi değil mi demek bilimsel ve teknik anlamda doğru olmayan bir karşılaştırma. Dolayısıyla Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak her sistemin kendine ait özelliklerini tetkik ederek gerekli tahmin ve uyarı çalışmalarını yapıyoruz. Bu sistem, 1987 yılında yaşadığımız soğuk ve uzun süren kar yağışlı koşullardaki sisteme bu bakımdan benzemiyor."





Yağan, İstanbul'daki kar yağışının pazartesi gününe kadar aralıklarla devam edeceğini, salı ve çarşamba günleri ise özellikle Anadolu Yakası'nda hafifleyerek etkili olacağını bildirdi.