Amazon'un sahibi Jeff Bezos'tan uzay atağı

Amazon’un kurucusu ve sahibi Jeff Bezos uzayda yolculuk için atağa geçti. Tesla'nın CEO'su Elon Mask'ı geçmek için çalışmalarını hızlandıran Bezos uzay gemisi üreten şirketi Blue Origin şirketi ile uzay konusunda çalışan ünlü şirketler ile işbirliği yapacaklarını açıkladı.





Havacılık konusundaki lider şirketlerden Lockheed, Northrop ve Draper da artık Blue Origin ile Ay’a inecek uzay gemisini inşaa etmek için çalışacak. Bezos ayrıca birçok yetenekli mühendisin de ekibe katılacağını açıkladı.





2024 YILINDA YENİDEN AY'A GİDİYORUZ





NASA’nın birincil hedeflerinden biri 2024 yılında Ay’a yeniden astronot göndermek. Ancak bunu için şu anda elinde uygun bir gemi bulunmuyor. 1960’larda Ay’a ilk inen uzay gemisi bugünün şartlarında çok ilkel ve güvensiz kalıyor.





Jeff Bezos’un şirketi Blue Moon Lander adını verdikleri gemiyle Ay’a inişi yeniden mümkün kılacak.





Öte yandan Lockheed şirketi kendi ay kapsülünü de geliştiriyor. Ancak Blue Origin’in liderliğindeki konsorsiyumda yer alarak NASA tarafından seçilme şansını artırmak istiyor.





Diğer bir deyişle, dev firmalar Ay’a yeniden ayak basmak için hem birbirleriyle rekabet ederken, hem de ortak çalışarak gerekli teknolojileri geliştirmek için acele ediyorlar.



