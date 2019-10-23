Samanyolu Haber /Teknoloji / Amazon'un sahibi Jeff Bezos'tan uzay atağı /23 Ekim 2019 09:07

Amazon'un sahibi Jeff Bezos'tan uzay atağı

Amazon’un kurucusu ve sahibi Jeff Bezos’un uzay gemisi üreten şirketi Blue Origin şirketi ile Ay yolcuğunu Elon Musk’tan önce yapmak için acele ediyor.

SHABER3.COM

Amazon’un kurucusu ve sahibi  Jeff Bezos uzayda yolculuk için atağa geçti. Tesla'nın CEO'su Elon Mask'ı geçmek için çalışmalarını hızlandıran Bezos uzay gemisi üreten şirketi Blue Origin şirketi ile uzay konusunda çalışan ünlü şirketler ile işbirliği yapacaklarını açıkladı. 

Havacılık konusundaki lider şirketlerden Lockheed, Northrop ve Draper da artık  Blue Origin ile  Ay’a inecek uzay gemisini inşaa etmek için çalışacak. Bezos ayrıca birçok yetenekli mühendisin de ekibe katılacağını açıkladı. 

2024 YILINDA YENİDEN AY'A GİDİYORUZ

NASA’nın birincil hedeflerinden biri 2024 yılında Ay’a yeniden astronot göndermek. Ancak bunu için şu anda elinde uygun bir gemi bulunmuyor. 1960’larda Ay’a ilk inen uzay gemisi bugünün şartlarında çok ilkel ve güvensiz kalıyor.

Jeff Bezos’un şirketi Blue Moon Lander adını verdikleri gemiyle Ay’a inişi yeniden mümkün kılacak.

Öte yandan Lockheed şirketi kendi ay kapsülünü de geliştiriyor. Ancak Blue Origin’in liderliğindeki konsorsiyumda yer alarak NASA tarafından seçilme şansını artırmak istiyor.

Diğer bir deyişle, dev firmalar Ay’a yeniden ayak basmak için hem birbirleriyle rekabet ederken, hem de ortak çalışarak gerekli teknolojileri geliştirmek için acele ediyorlar.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Amazon'un sahibi Jeff Bezos'tan uzay atağı Sonraki Haber >>

Eşi, Mustafa Yılmaz ile görüştü

Eşi, Mustafa Yılmaz ile görüştü

Sel mağduru vatandaşın isyanı...

Sel mağduru vatandaşın isyanı...

Suriye'den çekilen ABD askerlerine Kürtlerden taş ve çürük meyveli protesto

Suriye'den çekilen ABD askerlerine Kürtlerden taş ve çürük meyveli protesto

Kanaldan geçiş nefes kesti!

Kanaldan geçiş nefes kesti!

Maçın ortasında at arabası devrildi

Maçın ortasında at arabası devrildi

Savunma Bakanlığı önünde ilginç kaza

Savunma Bakanlığı önünde ilginç kaza

Yanlış hesap pahalıya mal oldu!

Yanlış hesap pahalıya mal oldu!

Metroda facia son anda atlatıldı

Metroda facia son anda atlatıldı

Ekrem İmamoğlu isyan etti

Ekrem İmamoğlu isyan etti

Otobüs yolcularını soyalım derken direnişle karşıladı

Otobüs yolcularını soyalım derken direnişle karşıladı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:37:43