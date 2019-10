Facebook'a açılan tarihin en büyük tekelcilik soruşturmasında yeni gelişme

Daha önce Facebook'a soruşturma açıldığını duyuran New York Başsavcısı Letitia James soruşturma ile ilgili yeni bir açıklama yaptı. Başsavcı ilk olarak “Facebook’un sektördeki hakimiyeti ve bu hakimiyetten kaynaklanan potansiyel rekabet karşıtı davranışlarının" inceleneceğini tekrarladı. New York merkezli soruşturmada farklı eyaletlerden 47 savcının görevlendirildiğini açıklayan Başsavcı her eyelattin ayrı ayrı inceleme yaptığını söyledi.

Açıklamanın ardından Facebook hisseleri % 3.9 düştü.





“Dünyanın en büyük sosyal medya platformu dahi yasalara uymalı ve tüketicilere saygı duymalı. Facebook’un rekabeti engelleyip engellemediğini ve kullanıcıları tehlikeye atıp atmadığını araştırmak için oluşturulan partiler üstü başsavcılar koalisyonunun lideri olmaktan gurur duyuyorum.” ifadelerini kullandı.

Eylül ayında New York liderliğindeki soruşturmaya 7 eyalet destek verdiği açıklanmıştı. Bu sayı da hızla arttığı ortaya çıktı. Başsavcı neredeyse bütün ülkenin desteklediği soruşturmaya sadece 6 eyalet katılmıyor.





Facebook'tan Eylül ayındaki soruşturmasından sonra 'Başsavcılarla genel olarak yapıcı bir şekilde çalışacağız ve faaliyet gösterdiğimiz rekabet ortamı hakkında görüşmelere hazırız.' açıklaması gelmişti.





ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC) temmuz ayında Facebook'a, geçen yıl patlak veren Cambridge Analytica skandalı ile zirveye çıkan kişisel bilgileri izinsiz ve usulsüz kullanması sebebiyle 5 milyar dolar ceza kesmişti.