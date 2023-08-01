Samanyolu Haber /Gündem / Ambulansın önünü kesip sağlık çalışanlarına bıçakla saldırdılar /01 Ağustos 2023 23:03

Ambulansın önünü kesip sağlık çalışanlarına bıçakla saldırdılar

Diyarbakır'da bir hastayı, hastaneye bıraktıktan sonra bulundukları istasyona dönmek üzere yola çıkan 112 personellerinin bulunduğu ambulansın önü, trafikte tartışma yaşanılan otomobildeki grup tarafından kesildi. Otomobilden inen gruptakilerin saldırısı sonucu 2'si bıçakla olmak üzere 4 sağlık çalışanı yaralandı. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturmada kavgaya karıştıkları belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.

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Sözcü'de yer alan habere göre Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde sağlık çalışanlarına saldırı düzenlendi. Bir hastayı Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne bırakan sağlık çalışanları Z.E., Ş.Ö. ve kadın personel E.D. ile stajyer öğrenci V.T., istasyona dönmek üzere yola çıktı.

Seyir halinde olan ambulans, kendilerine yol vermediği gerekçesiyle 34 UH 2729 ve 21 ADC 179 plakalı otomobil içerisinde bulunan grup tarafından taciz edildi. Otomobillerle ambulansın önünü kesen kişiler, sağlık çalışanlarını araçtan indirdikten sonra bıçakla saldırdı.

Olayda sağlık çalışanı Z.E. başına darbe aldı ve burnu kırıldı, Ş.Ö.’nin ise bıçaklı saldırı sonucunda kolunda kesik oluştu. Kadın sağlık çalışanı E.D. ile stajyer öğrenci V.T. de darbedildi.

Saldırı sonrası olay yerine gelen bir başka ambulansın çalışanları tarafından kurtarılan yaralı sağlık personelleri, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Ş.Ö.’nün koluna 30 dikiş, Z.E.’nin ise başına 20 dikiş atıldı. Sağlık çalışanları, saldırıyla ilgili şikayetçi oldu.


“4 YARALIMIZ VAR”

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) Diyarbakır Şube Başkanı Nurhak Ensarioğlu, saldırıya tepki gösterdi. Açıklama yapan Ensarioğlu, hastayı Gazi Yaşargil Eğitim Araştırması’na bıraktıktan sonra komuta merkezine dönen sağlık çalışanlarının saldırıya uğradığını belirterek, “Yolda her zaman ki gibi bugün de aynı şekilde başımıza geldi. Trafik magandaları yol kesiyor. Ambulansın üstünlüğü olmasına rağmen yol vermiyorlar. Sıkıştırıp daha sonra arkadaşlarımızı araçtan indirip darp ediyorlar. Şu an sağlık durumları iyi görünüyor. Kesici aletle kesildiği görülüyor. Burnu ve kafası kırılan arkadaşımız var. 4 yaralımız var. Darp yaralısı bulunuyor. 2’si şu an tedavi altında diğerleri ayakta tedavi ediliyor” dedi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturmada, saldırıya karıştıkları belirlenen gruptakilerden 3 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Soruşturma sürdürülüyor. 

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