Amerika AB ve NATO’dan kritik Ukrayna zirvesi

VOA!dan Arzu Çakır'ıngöre, Görüşmeye ABD Başkanı Joe Biden, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalya Başbakanı Mario Draghi, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, AB Konsey Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen katıldı.Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada ‘‘Görüşmede Rusya’nın Ukrayna civarındaki askeri mevzilenmesinden duyulan kaygı dile getirildi ve diplomatik çözüm arzusu vurgulandı’’ ifadeleri kullanıldı.Açıklamada liderlerin Rusya’nın Ukrayna’ya karşı saldırgan tavrından caydırılması için işbirliği içinde çalışma konusunda hemfikir oldukları kaydedildi. Buna Rusya’ya askeri gerilimi arttırmayı tercih etmesi durumunda büyük sonuçlar ve ciddi ekonomik maliyet getirecek önlemler uygulanmasının dahil olduğu belirtildi.Beyaz Saray ayrıca liderlerin Rusya’nın gerilimi daha da tırmandırması halinde NATO’nun doğu kanadında savunma konumunu güçlendirmeye hazırlıklı olduklarını da görüştüklerini kaydetti.Görüşmenin ardından Elysee Sarayı’ndan yapılan açıklamadaysa ‘‘Liderler, gerilimi azaltmak için diplomasiye, diyaloğa ve caydırıcılığa öncelik verme isteklerini yinelediler’’ denildi.Açıklamada Ukrayna'nın egemenliği ile toprak bütünlüğüne ve Donbass'ta kalıcı çözüm için Normandiya formatındaki çalışmalara desteğin yinelendiği belirtildi.Ayrıca 10 Şubat'ta Belarus'ta başlayan Rus askeri tatbikatlarının ele alındığı ve liderlerin bu durumu yakından takip ettikleri kaydedildi.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Moskova'ya giderek Rusya lideri Vladimir Putin ile kesin sonuç vermeyen 6 saatlik görüşmesinin ardından, Rusya'nın Karadeniz'e 6 savaş gemisini göndermesi ve Belarus ile ortak askeri tatbikata başlaması üzerine diplomatik çabalar da hızlandı. Putin ile Normandiya formatı çerçevesinde Minsk Anlaşması'nın yeniden canlandırılabileceğini savunan Macron'a karşı, Amerikan yönetimi, bir kez daha Rusya'nın Ukrayna'yı her an işgal edebileceği uyarısında bulundu.Perşembe günü, Berlin'de toplanan Normandiya Dörtlüsü (Rusya, Ukrayna, Fransa, Almanya) diplomatlarının 9,5 saat süren görüşmesinden de bir sonuç çıkmadığı açıklandı.Başkan Joe Biden'ın Amerikan NBC televizyonunda Ukrayna'daki Amerikalılar'dan ülkeyi derhal terketmelerini istemesinin ardından, Kanada Dışişleri Bakanlığı da yeniden kendi vatandaşlarına "Ukrayna'dan derhal ayrılmaları" çağrısı yaptı.Bu çağrıdan bir kaç dakika sonra ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "Rusya'nın her an Ukrayna'yı işgal edebileceği" endişesini yineledi. Blinken, Rusya'nın Ukrayna sınırına daha fazla asker yığdığını ve "Kış olimpiyatları sırasında dahi bir işgalin gözardı edilemeyeceğini" dile getirdi.NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de, Cuma günü öğle saatlerinde, aynı yönde açıklamalarda bulundu. Avrupa'da "yeni bir silahlı çatışmanın gerçek bir risk olduğunu" tekrar eden Stoltenberg, "Uyarı süreleri azalırken, Rus birliklerinin sayısı artıyor. Bana göre, Ukrayna'nın Ruslar tarafından işgali tek olası senaryo değil. Olasılıklar arasında Kiev hükümetini devirme girişimi veya karma (hibrit) bir siber saldırı ihtimali de var" diye konuştu.