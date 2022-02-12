Faturaları camlara asan esnafa gözdağı

"Siz camına faturasını asan esnafa gözdağı vermeye kalktıkça, elektrik zammından dertli esnafın tamamı dükkanlarının camını fatura bilgileriyle donatacaktır. Göreceksiniz! Esnafa gözdağı vermeye kalkacağınıza zamları geri alın.”













Son zamlardan sonra gelen yüksek elektrik faturalarına yurttaşların tepkisi sürüyor. Türkiye’nin dört bir yanında esnaf, zamlardan önce ve sonra gelen faturaları dükkanlarının camına asıyor. İstanbul'da elektrik faturasını camına asan esnafa vergi incelemesi başlatıldığı haberleri üzerine Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.Canan Kaftancıoğlu, esnafın camlarına astıkları, 'Zamdan önce 180, zamdan sonra 420 lira', 'Zamdan önce 320, sonra bin 20 lira' ve 'Zamdan önce 550, sonra bin 350 lira' ilanlarını sosyal medya hesabından paylaştı.Kaftancıoğlu, “Zamlar geri alınsın” etiketiyle yaptığı paylaşımına şu notu düştü: