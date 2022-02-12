Samanyolu Haber /Gündem / Faturaları camlara asan esnafa gözdağı /12 Şubat 2022 07:50

Faturaları camlara asan esnafa gözdağı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, camına elektrik faturası asan esnafa vergi incelemesi başlatılmasına tepki göstererek, "Esnafa gözdağı vermeye kalkacağınıza zamları geri alın” açıklaması yaptı.

Elektrik faturalarının perde arkası

Son zamlardan sonra gelen yüksek elektrik faturalarına yurttaşların tepkisi sürüyor. Türkiye’nin dört bir yanında esnaf, zamlardan önce ve sonra gelen faturaları dükkanlarının camına asıyor. İstanbul'da elektrik faturasını camına asan esnafa vergi incelemesi başlatıldığı haberleri üzerine Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

180 LİRA GELEN FATURA ZAMDAN SONRA 420 LİRA OLDU

Canan Kaftancıoğlu, esnafın camlarına astıkları, 'Zamdan önce 180, zamdan sonra 420 lira', 'Zamdan önce 320, sonra bin 20 lira' ve 'Zamdan önce 550, sonra bin 350 lira' ilanlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Kaftancıoğlu, “Zamlar geri alınsın” etiketiyle yaptığı paylaşımına şu notu düştü:

"Siz camına faturasını asan esnafa gözdağı vermeye kalktıkça, elektrik zammından dertli esnafın tamamı dükkanlarının camını fatura bilgileriyle donatacaktır. Göreceksiniz! Esnafa gözdağı vermeye kalkacağınıza zamları geri alın.”



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