Amerika'da Maaş Koruma Programı uzatıldı

Dünya genelinde korona virüs salgınının ekonomik anlamda büyük yıkımlara neden olduğu küçük işletmelerle ilgili koruyucu önlemler hayata geçirilmişti. ABD Merkez Bankası (Fed), yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınından etkilenen küçük işletmelere yönelik uygulamaya konulan Maaş Koruma Programı'nın süresinin 30 Haziran'a kadar uzatıldığını duyurdu.







Fed'den yapılan açıklamada, Maaş Koruma Programının süresinde 3 aylık uzatmaya gidildiği bildirildi.





Söz konusu program kapsamında küçük işletmelere yönelik kredi akışıyla destek sağlanacağının aktarıldığı açıklamada, programından faydalanmak için son tarihin 30 Haziran olarak belirlendiği kaydedildi.





Açıklamada, halihazırda uygulamada olan diğer 13 kredi programının süresinin ise geçen yazdan bu yana kayda değer bir kullanım görülmediği gerekçesiyle planlandığı gibi 31 Mart'ta sona ereceği belirtildi.